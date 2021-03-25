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退休金比公務員高還要教育補助？　馮世寬：那你為什麼不去從軍

▲▼退輔會25日下午舉行「2021春遊農場玩很大」記者會。（圖／退輔會提供）

▲退輔會25日下午舉行「2021春遊農場玩很大」記者會。（圖／退輔會提供）

記者黃巈禾／台北報導

退輔會主委馮世寬不滿退役上校子女教育補助費卡關，日前批評人事行政總處「仇軍」，但人事長施能傑卻說，政府重視軍人，他父親也是少尉退伍，被說是「仇軍」，可能是對事實不夠瞭解。馮世寬25日出席「2021春遊農場玩很大」記者會，談及此事仍相當氣憤。

馮世寬表示，退輔會和人事行政總處各有各的立場，但人事行政總處不知道上校在漢光演習時都是戰地演習的指揮官，當任務結束以後、到了要退休時，連子女教育補助費都沒有像話嗎？不能說退休金比公務員還要高，那是生命換來的，「那你為什麼不去從軍呢？那你年輕的時候為什麼不去當軍人呢？」每個人生死別不同，應該得到應有的待遇跟尊重，「尊重比應得的還要重要」。

馮世寬提到，「軍人都很晚才結婚，像我28歲才結婚，我在陳雅琳的訪問裡面說我有100個女友，為什麼我那麼晚結婚？我結婚的時候我退休年齡，我小孩才上高中，可是你可以做到65歲，大學可以唸到研究所了，不能用衡平，我不曉得衡平兩字從哪來的，我翻遍古籍的書，沒有衡平這兩個字，所以我才會非常的氣憤。」

馮世寬還說，之所以氣憤，並不是因為軍人氣慨，講的是公平性、正義性，「我講出來的時候，全國的老百姓都同意」，打仗時，演習視同作戰，要領導部隊達成任務，但退休時孩子沒人照顧，這是國家給的，一個行政命令就能把教育補助費取消，「我現在還在很憤怒，真的，不公平！」

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馮世寬退役軍人教育補助費

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