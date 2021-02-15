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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

痛罵吳怡農「渣男」還不夠！　馮世寬還脫西裝要跟鄭天財「幹架」

▲▼立法院外交及國防委員會,退輔會主委馮世寬。（圖／記者李毓康攝）

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

現年75歲的退輔會主委馮世寬，是行政院長蘇貞昌所率領的內閣團隊中，年紀最大的一位部會首長，但卻不減其率直敢言的個性，更時常登上媒體版面，可謂話題性十足。其中，馮世寬近期討論度最高的話題，莫過於痛批民進黨台北市黨部主委吳怡農是「渣男」，以及在立法院脫下西裝作勢與國民黨立委鄭天財「幹架」。

吳怡農曾經於去年10月建議，政府應思考「國土防衛」的重要性，直接在社區組織具抵抗和救護能力的「國土防衛部隊」，如此一來民眾才會有意願投入國防軍備，而這樣「在家當兵」的概念，才是真正有意義、結構化的全民皆兵模式。

不料，此番言論隨即引來馮世寬10月15日在立法院受訪時痛批，「那是個渣男啦，不要聽他的」，自己主張要全民國防。至於吳怡農提出組成「國土防衛隊」的想法，馮世寬則強調，自己主張全民國防，只要離開這個主題都是錯誤的，「我不聽他的主張，我就不理他」。

▲吳怡農7日前往民進黨北市黨部登記參選主委。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨台北市黨部主委吳怡農。（圖／記者林敬旻攝）

不過，馮世寬隨後在接受民進黨立委趙天麟質詢時，隨即改口「我的意思是不要理他，我不記得我有講渣男」，並聲稱吳怡農是個充滿智慧的年輕人，但是有一些想法偏離主題，「我極不喜歡」。

馮世寬重申，台灣現在最重要的是全民國防，「我講渣男絕對不是因為他個人是渣男」，只是這項計畫不值得考慮，自己不至於要傷害吳怡農，且私底下與吳怡農還蠻要好的，「希望他不要太難過，我不是故意的」。

隨後，國民黨立委廖婉汝質詢時，亦詢問馮世寬對此看法為何。馮世寬則表示，中華民國是大家的，不是那些20幾萬軍人的，所有計畫都應該廣集大家的意見由國防部提出，「但不能創造自己獨特的形象，目的就是為了選舉」。

馮世寬說，「美國跟蘇俄不做的事，中華民國千萬不要去做」，畢竟美國人沒有在家當兵，俄羅斯總統普丁也不會把兵放在家裡，所以不要去做這種想法，自己就是主張要全民國防，任何偏離這個主題的想法都不是正確的。

時隔多日，吳怡農於今年1月13日接受節目專訪時表示，如果能當選民進黨台北市黨部主委，最重要的是輔選民進黨推出2022選舉人選，並且會投入2024年的立委選舉。對此，馮世寬隔日受訪時表示，「關我什麼事」，不過自己跟吳怡農是好朋友，彼此都能互相溝通，只是全民國防的意見不相同而已。

馮世寬也再度強調，他認為全民國防沒有見仁見智，就是要全民成為國軍的後盾，讓國軍安心在前線打戰，所有的後勤都是全民支持。至於是否會鼓勵吳怡農參選立委，馮世寬當時僅說，「我不會做這件事情」。

▲▼外交國防委員會，鄭天財、馮世寬爭執。（圖／攝影中心攝）

▲國民黨立委鄭天財與馮世寬於委員會發生爭執。（圖／攝影中心攝）

另外，國民黨立委鄭天財去年11月5日在立法院質詢時，因不滿退輔會先前不服法院判決，未將應繳納的800多萬元還給原告原住民，當場在會議室內起身作勢要打馮世寬，雙方發生肢體拉扯，鄭天財甚至拿起桌上的咖啡丟向官員席，導致退輔會副主委呂嘉凱全身遭灑滿咖啡。

隨後，鄭天財與馮世寬更互相拍桌怒嗆對方，馮世寬仍聲稱自己是據理力爭，並強調「我們依法辦理」，鄭天財隨即走向備詢台作勢要打馮世寬，馮世寬也一度脫下西裝外套，隨即在旁人的攔阻下將雙方架開。

對此，馮世寬會後受訪時表示，鄭天財聲稱退輔會欺負原住民，這就踩到了他的紅線，「踢到了我的心」，因為自己最照顧榮民，「說退輔會欺負原住民我不能接受」，假如如果不講話就變成事實，全國老百姓都會指責退撫會欺負原住民。

馮世寬強調，原住民是我們的同胞，退輔會怎麼會去欺負原住民，不可以講這樣的話，但這個舞台是立委的，「我們當配角演出，但你不能讓我配角活不下去，這是不可以的」。

馮世寬也痛批鄭天財，「他今天算很運氣，要是在大街上遇到我，我絕對不會對他那麼客氣」，一個軍人出身的人絕對不可以這樣受辱，甚至讓整個單位都受辱，造成全國老百姓的誤解，「我一點都不生氣，我覺得我是據理力爭」。

▲▼馮世寬年輕照。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）

▲馮世寬年輕時曾擔任飛官。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）

事實上，馮世寬自小便立志要當飛行員，一路從是空軍幼校進入空軍官校就讀，畢業後到美國南加州大學飛安官班深造；晉升校級軍官後，更曾外駐沙烏地阿拉伯、駐美武官，資歷相當豐富，是國防部重點栽培的將官人才。

馮世寬之後深獲重用，歷任空軍情報署長，國防部情報次長、空軍作戰司令、空軍副總司令、國防部副參謀總長等職，在扁政府任內晉升上將，2006年5月退伍後轉任為漢翔公司董事長。

馮世寬在2008年9月卸任漢翔董座後回歸民間，對信仰相當虔誠的他，到擔任淡水行天武聖宮主委，隨後便消失在螢光幕前，轉而在檯面下協助民進黨補強貧弱的國防論述與政策。

隨後，馮世寬因為幫忙民進黨智庫撰寫國防藍皮書的機緣，於2016年應總統蔡英文之邀就任國防部長，個人仕途也來到新的高峰，之後在2018年轉任國防安全研究院董事長，2019年由行政院宣布接任退輔會主委。

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