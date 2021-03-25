馮世寬自爆「吃綿羊大便」經驗：真的不好吃！

▲退輔會25日下午舉行「2021春遊農場玩很大」記者會。（圖／退輔會提供）



記者陶本和／台北報導

退輔會25日下午舉行「2021春遊農場玩很大」記者會，宣布4月6日至6月30日平日期間，只要入住清境、台東、高雄農場，集滿三個章就有機會獲得免費雙人住宿兌換券，任遊5大農場。有趣的是，主委馮世寬還在會中自爆，自己前幾天試吃過綿羊的飼料，甚至還吃過羊大便，直呼「真的不好吃」。

國軍退除役官兵輔導委員會下午舉行「2021春遊農場玩很大」記者會，退輔會表示，這次活動有別於過往，除了清境、武陵、福壽山3個高山農場，還加入台東與高雄2大平地農場。

退輔會指出，自4月6日起至6月30日止，只要民眾在平日入住退輔會清境、台東及高雄農場，集滿3個章並將集章卡寄回，就可獲得限量免費雙人住宿兌換券。

此外，有關住宿兌換券的部分，退輔會表示，憑此券在民國111年12月31日前，任選退輔會轄下5大農場（武陵、清境、福壽山、台東、高雄）住宿一晚、限量300名，前100名集章完成者，還可以獲得一個限量背包。

有趣的是，馮世寬在致詞時，分享自己過去擔任飛官的經驗，在空中飛行一輩子，什麼樣的景色他沒看過，但前陣子去考察，卻被當地的美景給吸引，讓他很想要留下來住一晚。

馮世寬說，民眾們也應該一起來推廣退輔會轄下美麗的遊樂場所，更重要的是提高旅遊品質，讓民眾不僅去旅遊，還能買到全國最好的伴手禮。

馮世寬還加碼爆料，前陣子看到綿羊在吃飼料，自己還好奇試吃了一口，覺得不太難吃；此外，之前在圓山飯店後山爬山，外甥拿了一顆圓圓的東西給他品嚐，吃了一下覺得味道怪怪的，抬頭看到幾隻綿羊，才知道自己吃的是羊大便，這讓他直呼「真的不好吃」！

▼退輔會25日下午舉行「2021春遊農場玩很大」記者會。（圖／退輔會提供）

