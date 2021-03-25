歐陽娜娜登央視喊「不忘記自己的根」　陸委會：若違法將查處

▲央視推出對台廣播節目。（圖／翻攝央視）

記者曾俊豪／台北報導

央視旗下「台海之聲」與「看台海」開播，並找來台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵等人錄製預告片。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今（25日）回應，我方藝人參加錄製中共對台統戰宣傳影片，實有不妥，呼籲國人不應淪為北京對台統戰樣板工具，並將持續了解個案具體情形，如果違法情事將依法查處。

「台海之聲」與「看台海」是央視旗下電台節目，以「增進台灣同胞對於祖國和平統一的認同」為訴求。歐陽娜娜、張韶涵等人亮相「台海之聲」預告片，祝賀節目開播。

歐陽娜娜提到，「人無論在哪裡都不要忘記自己的根，台海之聲開播了，很希望台海之聲能成為連接兩岸青年的紐帶，讓我們心連心開創美好未來。」；張韶涵則表示，希望節目成為兩岸年輕人心靈溝通的文化港灣，「也希望我的歌能在看台海上被大家熟知，就像我歌裡唱得那樣，愛是一道光，如此美妙，指引我們想要的未來。」

▲歐陽娜娜與張韶涵都現身預告片。（圖／翻攝央視）

邱垂正下午在例行記者會上指出，中共近年來積極透過網路新媒體平台推送大外宣，以銳實力滲透世界各主要國家，一貫的政治圖謀舉世皆知，我方藝人參加錄製中共對台統戰宣傳影片，實有不妥。

他呼籲國人不應淪為北京對台統戰樣板工具，也不應支持陸方對台統戰宣傳傷害中華民國國家認同，「相關人士赴中國大陸從事相關活動，應考量國家尊嚴、社會觀感及法律規定，陸委會將持續了解個案具體情形，如果違法情事將依法查處。」

事實上，歐陽娜娜先前也因為在央視節目上唱「我的祖國」惹議，當時陸委會也對此事表態，呼籲國人珍視自由民主生活方式，不要任意參加中共十一相關活動，傷害國家利益與尊嚴。

▲該平台受眾對準台灣民眾。（圖／翻攝央視）