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社會 社會焦點 保障人權

KTV聚會好嗨...他尾隨初識男進廁所幫口交　下場慘了

▲西裝,同性戀,藍色,黑色,男人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲台北一名洪姓男子趁被害人不勝酒力前往廁所時，一路尾隨幫被害人口交未遂，台北地院審理後依乘機性交未遂判洪男有期徒刑2年。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／台北報導

台北市一名洪姓男子與另一名素昧平生的男子，一同在KTV參與朋友聚會，聚會途中洪男見男子疑似不勝酒力離開包廂，前往廁所，洪男竟尾隨他幫他口交，男子誤以為是女性友人作為，而未加拒絕，事後驚覺有異，怒告洪男性侵。台北地方法院審理後，採信被害人證詞，依乘機性交未遂罪嫌判處洪男有期徒刑2年，全案可上訴。

台北一名洪姓男子與被害人素不相識，但因與共同朋友一同在KTV參加聚會而在同一包廂，會中被害男子起身前往廁所，洪男竟誤以為他不勝酒力一路尾隨，趁著被害男子上廁所未鎖門之際，撫摸他的背，而被害男子誤以為洪男是剛認識的女性友人，未加拒絕，洪男也趁機脫下他的褲子幫他口交，事後被害男子驚覺有異，推開洪男返回包廂，並在友人的協助下驗傷報警。

法院審理後，洪男雖不否認犯行，但他卻辯稱是被害男子把門打開，拉他進廁所壓住他的頭要求他口交，而被害男子回包廂後，也未和其他人說他被性侵，強調自己並非是趁著男子意識不清時而乘機性交未遂。

法官審閱監視器畫面後，認為監視器畫面並無顯示被害男子強拉洪男的情形，而被害男子翌日也在友人的陪同下前往驗傷，更在脖子處驗出洪男的DNA。

法官認為，被害人並非同性戀，在廁所被洪男口交是很難堪的事情，此外2人為初識，被害人並無構陷洪男的動機，因此採信配害人與證人說法，認定洪男趁被害男子酒醉而無判斷能力時對其性交，未能尊重他人性自主，依乘機性交未遂罪嫌判處洪男有期徒刑2年，全案仍可上訴。

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