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塵封50年首開放！　圓山飯店「東密道、孔二小姐故居」曝光

神祕的圓山飯店東密道塵封50年，將在3月25日正式對外開放。

▲神祕的圓山飯店東密道塵封50年，3月25日正式對外開放。

圖文／鏡週刊

台北圓山大飯店2019年底開放西密道，去年吸引17萬人次參觀，在疫情期間逆勢創造營運佳績，有鑒於此，圓山飯店積極整修另一條東密道，以及位於密道出口、被稱為圓山飯店最神祕建築的孔二小姐故居，預計25日正式對外開放，本刊在圓山飯店董事長林育生的帶領下，搶先直擊塵封50年的歷史遺跡。

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3月17日上午，本刊與圓山大飯店董事長林育生相約在飯店大廳碰面，林育生一見到記者，就以自信的口吻表示：「圓山開放西密道後，吸引了大批遊客，光是去年就有17萬人次參觀，3月25日起，塵封50年的東密道及位於密道出口的孔二小姐故居也將正式開放，我們預估參觀人數可翻倍成長！」

▼圓山飯店董事長林育生打開「時光走廊」大門，帶領本刊探訪東密道。

圓山飯店董事長林育生打開「時光走廊」大門，帶領本刊探訪東密道。

隨著林育生的腳步，記者沿著大廳東側的樓梯，來到地下一樓，飯店特別設計了一道復古、典雅的「時光走廊」。林育生難掩興奮地說：「你們是東密道開放前第一個採訪的媒體，東密道的歷史文化很精彩，絕對不容錯過！」

▼圓山飯店特別在「祕境花園」陳設裝置藝術，提供新人拍婚紗照。

圓山飯店特別在「祕境花園」陳設裝置藝術，提供新人拍婚紗照。

進入長廊後，一個老一輩熟悉的聲音突然傳入耳裡，原來，圓山飯店透過數位科技，將前總統蔣介石的光復節演說原音重現，讓人彷彿置身時光隧道，通過長廊就來到東側密道的入口，林育生打開融合古典與現代風格的門扉，兩扇門緩緩開啟，這條一直保持高度神祕感的避難地道就出現在眾人的眼前。

▼圓山飯店將東密道入口改為電動門，但仍保留復古元素。

圓山飯店將東密道入口改為電動門，但仍保留復古元素。

林育生表示，有別於西密道的老少咸宜，東密道的遊覽意義在歷史教育，開放後，首波將提供在圓山飯店舉辦婚宴的新人、企業客戶、東密道國宴文化餐及東密道住房專案住客體驗，未來則提供學校、公益團體參觀，期盼讓大家更了解台灣及圓山飯店的歷史。

　


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