爽勾人妻業務「激情纏綿」還產子…小王設計師扭頭密報！下場最慘

▲人妻業務偷吃生子，他想報戶口驚知慘淪小王，轉頭密報她老公，反被提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

趙姓室內設計師到雙B名車車行賞車，進而認識馬姓女業務，2人越走越近，不但買到車子，還抱得美人歸，而馬女甚至幫他生了個兒子，但沒想到，卻在他準備要替兒子報戶口時，卻驚覺馬女已婚，氣得他向馬女的翁姓丈夫告密。綠光罩頂的翁男事後對2人提告求償600萬元，高雄地院審理後，判2人須連帶賠償48萬元。

判決指出，馬女與翁男2003年底結婚，2人因為個性不合，她於是在2016年離家在外居住，還與翁男打離婚官司。2017年底趙男到馬女工作的車行賞車，她一見便出面接待，2人相談甚歡，而趙男買了車後，2人越走越近，最終成為男女朋友，馬女還懷孕幫趙男生了個兒子。

豈料，馬女臨盆之際，趙男才得知馬女的已婚身分，而孩子可能要跟別人姓，讓趙男氣得決定向翁男告密，指他離家多年的妻子在外搞外遇，還生下小孩。翁男得知自己被戴綠帽後當場氣炸，憤而對2人提告求償600萬元。

法院在審理時，馬女坦承外遇，但表示她與翁男感情早已疏離，且翁男求償金額過高，她沒辦法負擔；而趙男則表示，2人交往時，他並不知道馬女已婚，是直到小孩快出生，他才得知此事，否則豈會甘願冒著自己孩子跟別人姓及被告通姦的風險與有夫之婦發生性關係。

不過，法官調查發現，2人剛交往時，馬女就有告知趙男，自己還沒離婚成功，且打官司打很久等語，且2018年初，馬女也介紹自己的父母給趙男認識，而根據趙男的學識經歷，應該知道大陸籍人士要來台灣定居或是取得工作權，有諸多限制，且來台依親必須是直系血親或是配偶才能在台灣長期居留。

法官認為，若2並非穩定交往關係，馬女應無特意將趙男介紹給自己父母認識的必要，另外，趙男雖說不會冒著自己小孩要跟別人姓的風險，與馬女發生性行為，但他卻又在馬女懷孕期間多次陪同產檢，若真的不想馬女生下小孩，應該嘗試與馬女協商進行引產，又怎麼會協助照護懷孕的馬女。

法官表示，趙男個人內心的動機是否屬實，又是他另有盤算，例如向翁男告密馬女外遇等，讓法官無法理解，不過可確定的是，2人確實侵害了翁男的配偶權，最終判2人須連帶賠償翁男48萬元。

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