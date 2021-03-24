國防部將領異動！梅家樹接副參謀總長　羅籝洋接政務辦公室主任

▲海軍副司令梅家樹於立法院專案報告。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國防部長邱國正上任後，除了馬上面臨空軍F-5E戰機墜海事件，也得處理人事的相關問題。據報導，國防部副參謀總長丘樹華中將即將退伍，預計由海軍副司令梅家樹中將接任；而政務辦公室主任，則由國防大學教育長羅籝洋少將晉任，預計今年7月掛階中將。

在去年1月份，已故參謀總長沈一鳴前往高山站慰問官兵時不幸墜機，而陪同的黃佑民經療傷痊癒後轉任國防大學副校長。不過，在邱國正擔任部長後，也已規劃讓他回任後次室長。

另外，前部長嚴德發任內的政務辦公室主任王紹華，則接任黃佑民的遺缺，接掌國防大學副校長；至於政務辦公室主任，則由國防大學教育長羅籝洋晉任。

除此之外，國防部副參謀總長邱樹華中將準備在4月1日退伍，預計由海軍副司令梅家樹中將接任；而海軍艦隊指揮部指揮官高嘉濱中將升任海軍副司令；海軍司令部參謀長敖以智接任艦指揮部指揮官。

在陸軍方面，陸軍政戰部副主任趙代川也即將退伍，規劃由國防大學政戰主任文天佑接任大漢政戰部副主任；國防大學主任由陸軍10軍團政戰主任莊惠安接掌。

至於10軍團主任，則由後勤部政戰主任辜麗都接任；憲兵指揮部政戰主任余熙明轉任陸勤部主任，而政戰局保防安全處長詹國義則接任憲兵指揮部主任。