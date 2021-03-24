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AZ疫苗已施打3218人！　新增3例不良反應事件

▲▼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎AZ疫苗22日開打，中央流行疫情指揮中心今也持續公布統計施打數量，3/22共1,578人接種，後來有回補2人，共1,580人，今天新增接種人次1,638人，目前已累計3,218人，而雲林縣、嘉義市已開打，金門和連江縣目前還未開打。

而針對通報不良事件，醫療應變組副組長羅一鈞補充，昨天公布1件，今新增3件，都一樣屬非嚴重不良事件，包括發燒、頭痛、手臂酸麻等，但目前沒有嚴重不良事件等其他情形。

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昨（23）日疫苗不良反應監測V-Watch主動向接種者蒐集的數據顯示，參加人數總原本的841人，累積至今達1667人，從第一天參加841人，有742人回報相關的施打症狀，最常見的第一名還是注射部位疼痛占86%，再來是肌肉疼痛占55%、疲倦占52.6%、頭痛占43%，以及畏寒占41.8%。
 

嚴重不良事件是根據法規訂定，有一定規範，如：死亡、危及生命或造成被接種者需要住院及造成永久性傷殘等，除了這些嚴重的不良事件，其他都稱為非嚴重不良事件，也就是打完疫苗後可預期的常見情況，如發燒、接種部位腫痛，或是有疲倦等症狀，都稱為非嚴重不良事件。

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