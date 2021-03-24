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東海岸運動觀光活動起跑！自行車深度輕旅打頭陣　月月出團

▲▼東管處為今年東海岸運動觀光活動假台北國際藝術村召開全國記者會。（圖／東管處提供，下同）

▲▼東管處為宣揚東海岸運動觀光活動，於台北國際藝術村召開記者會。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東管處23日至台北國際藝術村召開全國記者會，宣布今年東海岸運動歡光系列活動起跑，由東管處處長林維玲、立法委員廖國棟、台東縣長濱鄉公所鄉長潘淑芳、花蓮縣瑞穗鄉長陳進光等一起用在地小米氣泡飲揭開序幕，而「最美空姐跑者」林美佐Misa也現身分享一頭栽入馬拉松的契機及她專屬的東海岸私房景點，邀請大家一起來東海岸運動一下。

東部海岸國家風景區管理處配合「2021自行車旅遊年」，於4月1日開始推出「馬到成功168」自行車深度輕旅行遊程上架，而每年最熱血經典的運動賽事「長濱雙浪金剛馬拉松」及「秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項活動」，亦分別將於5月2日（星期日）、6月6日（星期日）辦理。

▲▼東管處為今年東海岸運動觀光活動假台北國際藝術村召開全國記者會。（圖／東管處提供，下同）

與會貴賓一起用在地小米氣泡飲揭開序幕。

「馬到成功168」自行車深度輕旅行，即將於4月1日由旅行社上架販售，從台東森林公園「馬」亨亨大道，沿著台11線騎著鐵馬奔向「成功」鎮。遊程整合東海岸線上的食、宿、遊、購、行，包含戶外野炊、原住民風味餐、無敵海景下午茶、在地小吃及漁港海鮮餐廳；結合星級旅館、特色民宿及露營等不同住宿體驗；利用兩輪加四輪，走訪東海岸熱門景點，欣賞原民樂舞及藝術展現，行程內容並穿插搭配東管處年度精彩活動，如夜訪小野柳、夜探三仙台及東海岸大地藝術節-月光･海音樂會等，讓遊客能更深度體驗東海岸的生態與人文特色。遊程最大特色就是月月出團，利用自行車低碳運具，每團均有在地導覽人員全程陪騎，搭配創意解說，滿足消費者嚮往輕騎漫遊深度的旅遊品質。    

第六屆金剛馬拉松 稻浪海浪享眼福奔馳在長濱稻浪及太平洋海浪中，享受花東的山海美景，一直是跑者津津樂道且期待的體驗。今年金剛馬將於5月2日星期日早上4點50分出發，賽制包含全馬組42.195KM、半馬組21KM、樂活組7.5KM，可恣意享受金剛大道及太平洋遼闊景緻。而今年特別安排在金剛大道上體驗戶外瑜珈，與瑜珈老師引導跑者一起面向太平洋無垠海面，拋開繁雜思緒，來場與身體的對話。今年因防疫考量，｢來長濱吃辦桌｣雖取消辦理，但沿線特色啦啦隊決不缺席，各村里社區每年無不使盡渾身解數、卯足全力，在路口、跑道沿線，為跑者加油打氣，這也是長濱金剛馬活動最讓跑友感動之處。另外跑友稱許的配速員，今年亦將持續安排，讓跑友可以適時調解步速達成目標。 

第十二屆泛舟鐵人三項 不會游泳也能享受三鐵賽事「秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」為全國獨一無二不會游泳的選手也可參與的三鐵賽事，由泛舟、路跑、單車三項運動組成的挑戰。將於6月6日星期日早上6點30分於花蓮秀姑巒溪遊客中心出發。活動賽事分為鐵人三項組（泛舟＋路跑＋自行車）、鐵人兩項組（泛舟＋路跑）以及鐵三角接力組，參賽者將依序進行泛舟11公里、路跑12.6公里及自行車44公里，合計總長共67.6公里，沿途經過花蓮縣瑞港公路、長虹橋及台東長濱鄉金剛大道等著名景點。為提升參加選手便利性，今年賽事將提供單車租借服務，可於報名時加購，前一日報到即可協助交車。

▲▼東管處為今年東海岸運動觀光活動假台北國際藝術村召開全國記者會。（圖／東管處提供，下同）

「最美空姐跑者」林美佐（左）Misa也現身代言。

瑞穗鄉公所將配合選手報到日，辦理「縱夏穗樂市集」，邀請選手及遊客們一下火車即可品嚐在地特色農特產及音樂饗宴，歡迎選手及親友團一起來輕鬆享受在地音樂、美食及溫泉，為隔天比賽蓄積能量。 

今年二場賽事都將與Doweing app合作，只要下載加入群組，親友團就可以即時掌握選手位置，隨時為選手加油打氣；另外為解決活動住宿及交通問題，活動網站特別整理出周邊合法旅宿資訊，方便選手查詢；在交通方面，除提供台北、高雄、玉里、台東及花蓮來回接駁服務，亦提供加購團體火車票的協助，有需求的選手可於活動粉絲頁登記或報名網站購買。   

此外愛玩旅遊結合金剛馬活動，推出3天2夜「玉富騎跡 綠浪長濱」遊程商品，讓跑者及親友們在比賽前後還可以輕鬆順遊花東。   

長濱雙浪金剛馬拉松報名至3月26日截止，秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項報名至5月7日，歡迎各界好手與民眾把握時間踴躍揪團報名參加。 

►腦公！你不可以賴帳喔
 

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