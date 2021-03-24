東海岸運動觀光活動起跑！自行車深度輕旅打頭陣　月月出團

▲▼東管處為宣揚東海岸運動觀光活動，於台北國際藝術村召開記者會。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東管處23日至台北國際藝術村召開全國記者會，宣布今年東海岸運動歡光系列活動起跑，由東管處處長林維玲、立法委員廖國棟、台東縣長濱鄉公所鄉長潘淑芳、花蓮縣瑞穗鄉長陳進光等一起用在地小米氣泡飲揭開序幕，而「最美空姐跑者」林美佐Misa也現身分享一頭栽入馬拉松的契機及她專屬的東海岸私房景點，邀請大家一起來東海岸運動一下。

東部海岸國家風景區管理處配合「2021自行車旅遊年」，於4月1日開始推出「馬到成功168」自行車深度輕旅行遊程上架，而每年最熱血經典的運動賽事「長濱雙浪金剛馬拉松」及「秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項活動」，亦分別將於5月2日（星期日）、6月6日（星期日）辦理。

▲與會貴賓一起用在地小米氣泡飲揭開序幕。

「馬到成功168」自行車深度輕旅行，即將於4月1日由旅行社上架販售，從台東森林公園「馬」亨亨大道，沿著台11線騎著鐵馬奔向「成功」鎮。遊程整合東海岸線上的食、宿、遊、購、行，包含戶外野炊、原住民風味餐、無敵海景下午茶、在地小吃及漁港海鮮餐廳；結合星級旅館、特色民宿及露營等不同住宿體驗；利用兩輪加四輪，走訪東海岸熱門景點，欣賞原民樂舞及藝術展現，行程內容並穿插搭配東管處年度精彩活動，如夜訪小野柳、夜探三仙台及東海岸大地藝術節-月光･海音樂會等，讓遊客能更深度體驗東海岸的生態與人文特色。遊程最大特色就是月月出團，利用自行車低碳運具，每團均有在地導覽人員全程陪騎，搭配創意解說，滿足消費者嚮往輕騎漫遊深度的旅遊品質。

第六屆金剛馬拉松 稻浪海浪享眼福奔馳在長濱稻浪及太平洋海浪中，享受花東的山海美景，一直是跑者津津樂道且期待的體驗。今年金剛馬將於5月2日星期日早上4點50分出發，賽制包含全馬組42.195KM、半馬組21KM、樂活組7.5KM，可恣意享受金剛大道及太平洋遼闊景緻。而今年特別安排在金剛大道上體驗戶外瑜珈，與瑜珈老師引導跑者一起面向太平洋無垠海面，拋開繁雜思緒，來場與身體的對話。今年因防疫考量，｢來長濱吃辦桌｣雖取消辦理，但沿線特色啦啦隊決不缺席，各村里社區每年無不使盡渾身解數、卯足全力，在路口、跑道沿線，為跑者加油打氣，這也是長濱金剛馬活動最讓跑友感動之處。另外跑友稱許的配速員，今年亦將持續安排，讓跑友可以適時調解步速達成目標。

第十二屆泛舟鐵人三項 不會游泳也能享受三鐵賽事「秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」為全國獨一無二不會游泳的選手也可參與的三鐵賽事，由泛舟、路跑、單車三項運動組成的挑戰。將於6月6日星期日早上6點30分於花蓮秀姑巒溪遊客中心出發。活動賽事分為鐵人三項組（泛舟＋路跑＋自行車）、鐵人兩項組（泛舟＋路跑）以及鐵三角接力組，參賽者將依序進行泛舟11公里、路跑12.6公里及自行車44公里，合計總長共67.6公里，沿途經過花蓮縣瑞港公路、長虹橋及台東長濱鄉金剛大道等著名景點。為提升參加選手便利性，今年賽事將提供單車租借服務，可於報名時加購，前一日報到即可協助交車。

▲「最美空姐跑者」林美佐（左）Misa也現身代言。

瑞穗鄉公所將配合選手報到日，辦理「縱夏穗樂市集」，邀請選手及遊客們一下火車即可品嚐在地特色農特產及音樂饗宴，歡迎選手及親友團一起來輕鬆享受在地音樂、美食及溫泉，為隔天比賽蓄積能量。

今年二場賽事都將與Doweing app合作，只要下載加入群組，親友團就可以即時掌握選手位置，隨時為選手加油打氣；另外為解決活動住宿及交通問題，活動網站特別整理出周邊合法旅宿資訊，方便選手查詢；在交通方面，除提供台北、高雄、玉里、台東及花蓮來回接駁服務，亦提供加購團體火車票的協助，有需求的選手可於活動粉絲頁登記或報名網站購買。

此外愛玩旅遊結合金剛馬活動，推出3天2夜「玉富騎跡 綠浪長濱」遊程商品，讓跑者及親友們在比賽前後還可以輕鬆順遊花東。

長濱雙浪金剛馬拉松報名至3月26日截止，秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項報名至5月7日，歡迎各界好手與民眾把握時間踴躍揪團報名參加。

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