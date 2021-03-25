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國軍42人啟動「水下搜救」尋潘穎諄　這些人也還沒回家...

▲搶救潘穎諄Day3。（圖／記者吳世龍攝）

▲潘穎諄失聯第四天。（資料照／記者吳世龍攝）

空軍2架F-5E戰鬥機22日發生擦撞墜海意外，導致26歲中尉飛官羅尚樺不幸殉職，另名飛官上尉潘穎諄則下落不明、生死未卜。除了潘穎諄外，近年空軍失事意外，失聯飛官還有2人尚未尋獲，他們分別是2017年駕駛幻象2000單座戰機的上尉何子雨、2020年駕駛F-16單座戰機的上校蔣正志。

而今天是潘穎諄失聯第4天，軍方25日持續派員搜索，海軍陸戰隊偵搜大隊也將出動42人進行水下作業。對此，三軍聯訓基地指揮官張明德少將表示，「我們沒有所謂的黃金72小時，我們會持續努力，不放棄任何可能的機會」，希望盡早尋獲上尉潘穎諄。

何子雨

上尉何子雨於2017年11月7日駕駛幻象2000執行夜訓任務，未料卻在晚間6時43分時，該架飛機在基隆外海北北東90浬處突然自雷達上消失，經搜救後仍未尋獲何子雨；2018年於消失光點附近找尋到戰機碎片殘骸，官方認定何子雨因公失蹤，半年後按程序宣告死亡。不過，在軍方委商持續打撈下，歷時2年終於在2019年10月將失事黑盒子打撈上岸。

何子雨失事時軍階為上尉，後來軍方認定他因公殉職，總統府2018年6月5日發布總統令，「追晉故空軍上尉何子雨為空軍少校，此令自中華民國106年11月7日生效。」

蔣正志

空軍第5聯隊蔣正志上校2020年11月17日駕駛F-16戰機進行夜航訓練，起飛不久就在花蓮空軍基地機場東北方外海失聯，軍方偵獲黑盒子信號，但連日在花蓮空軍基地東北方海域做金屬探測及訊號精確定位作業，搜救無重大進展，至今仍沒找到蔣正志。

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