科技業女列「公司9大福利」被打槍！　網見生理假全搖頭：基本的吧

▲員工要分清楚公司給的是福利還是基本權益。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

找工作除了看薪水待遇，公司給的福利也會影響求職意願。一名在科技業待了2年的女子透露，這是她第一份工作，起初沒特別關注員工福利這部分，直到後來對比身邊友人、親戚，才發現自己公司福利算不錯，不過其他網友看了卻打槍，「看完你的覺得我公司福利真好！」

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▲原PO公司實際有做到的員工福利。（圖／翻攝自DCARD）



原PO在Dcard列出她公司提供的9項福利，包括每個月請吃一次午餐、每年調薪（1000元以內）、有賺錢就會年中分紅、年終固定1個月、員工旅遊等等，「以上，我工作兩年多實際有得到的福利，不是只是104寫好看的」，和身邊親友比較過後才知道，自己能享有這些福利已經很好了，但她也沒做過其他工作，不確定是否這行業都能享受這待遇，「這樣算好嗎？還是我身在福中不知福？」

底下留言全尷尬指出，其實原PO列出的這些很多都只是「員工權益」，像生理假、加班費是依據勞基法規定，並非公司特別給的福利，「本來覺得我們公司福利很差了，看到這篇，抱歉…我們公司福利超好」、「尚且還可以，沒有到非常好」、「我覺得福利看上去還好耶～感覺大部分走勞基法」、「很多項不是福利，是基本該有的，但已經還可以了啦，因為很多爛公司連基本都沒有。」

事實上，原PO提到的三節禮金、年終獎金許多公司都有，但其實這並非勞基法硬性規定，公司仍可以選擇不給；至於生理假、加班費則是依照勞基法規定，女性受雇者每個月可以請1日生理假，延長工作時間、休息日出勤也必須依照法規給予加班費，否則雇主將會受罰。