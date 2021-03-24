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三星堆「外星人」後代被發現？　DNA報告解密

▲▼四川老漢與出土青銅像相貌奇似。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲四川老漢與出土青銅像相貌奇似。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川三星堆遺址近期又有重大發現，由於出土文物「樣貌奇特」，許多網友一直懷疑三星堆文明與外星人有關。同時，在三星堆文化中，被懷疑是「外星人」面具的縱目人，也出現疑似後裔，且已由當地考古學家取得血液檢測。

據《紅星新聞》報導，被稱為「當代縱目人」的王守義已於去年3月去世，為四川廣元劍閣縣人。2014年，四川省社科院在一本考古筆記中，發現王守義的紀錄，並找到王守義，隨即展開一連串的拍照、採訪及紀錄等，還將王守義及其2個兒子都進行DNA檢測，並在2015年寫成考察報告。

報告中記載了「四川劍閣縱目人基因檢測初步報告」，結論顯示，「這一大類型在中國漢族中佔到最多的比例，集中分布於從湖南到山東的地帶中，與伏羲文化相關，共祖年代為約6800年。根據內部STR分析，這一個體是較早從湖南分出到四川的類型。從源頭上看，可能來自湖南新石器中早期的高廟文化的人群。高廟文化出現原始的八卦圖案、鳳鳥、獐牙、建木等造型，與古蜀文化的特徵似乎有關聯。這一樣本的基因溯源比較支持文化的關聯性。」

▲▼四川老漢與出土青銅像相貌奇似。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲考察報告一。（圖／翻攝自紅星新聞）

兒子王鶴透露，根據他們族譜記載，他們家族在300年左右前從湖南遷徙到了山西，離西安很近，然後再遷徙到了四川，從此生活在劍閣縣武連鎮，「我父親在劍閣、綿陽都曾就學，後來在重慶讀的大學。我印像中，他一直沒有去過三星堆，我雖然去過，但也沒有注意到縱目人青銅像。直到考察組找到，才發現父親的相貌跟縱目人很像。」

此外，劍閣縣政協文史研究員田興榮也表示，當年他得知考察組去考察王守義後，也去了王守義的家，發現王守義的相貌確實和縱目人很像。

▲▼四川老漢與出土青銅像相貌奇似。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲考察報告二。（圖／翻攝自紅星新聞）

但值得一提是，報告有指出對比家族譜系與古蜀文化知識，認為以上結論基本上靠得住。唯一有一點異議，就是表述稱，「根據內部STR比較與家族資料分析，這一個體是較早從湖南分出到四川的類型，與王守義家族遷徙源流資料有所抵牾（矛盾）。該種基因類型在6800年前的個體遷徙，是經過湖南、湖北，首先到達陝西的關中、漢中一帶，是重要的『中介環節』，不應該輕易否定。報告應為，結論應修改為根據內部STR比較與家族資料分析，這一個體是較早從湖南分出到陝西的類型，後經『湖廣填四川』的移民運動，遷徙入川定居，可能更符合歷史實際。」

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