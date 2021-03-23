重機爭上國道！最新一季檢核成果公布　仍有不良駕駛行為

▲大型重機爭取上國道，交通部訂定3大評估指標進行一年檢核。（圖／示意圖／記者黃克翔攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部過去曾針對大型重機上國道議題啟動1年檢核，不過當時檢核結果認為尚未具備開放上國道的條件，由於大型重機團體及社會大眾仍持續關心是否開放，高公局去年7月再度委請運輸學會進行第二度1年期（109年7月1日至110年6月30日）觀察暨檢核作業。

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▲大型重機爭上國道，最新一季檢核結果出爐。（圖／中華民國運輸學會提供，點圖可放大）

根據運輸學會最新公布的第二季檢核結果，安全指標部分，是以總事故件數為評估基礎。國3甲線於觀察期間內，大型重機未發生交通事故，而小型車則發生42件（含1件受傷事故），每百萬延車公里事故件數為1.78件。

台64線部分，大型重機發生5件交通事故（含4件受傷事故），小型車發生186件交通事故（含23件受傷事故），每百萬延車公里事故件數上，大型重機為1.90件、小型車為1.84件。

台74線方面，大型重機發生10件交通事故（含4件受傷事故），小型車發生506件交通事故（1件死亡事故、75件受傷事故），每百萬延車公里事故件數上，大型重機為5.01件、小型車為3.13件。

▲大型重機爭上國道，最新一季檢核結果出爐。（圖／中華民國運輸學會提供，點圖可放大）

秩序指標方面，則是以警察單位違規取締件數為評估基礎。國3甲線大型重機共取締12件，小型車取締941件，每百萬延車公里違規件數上，大型重機為84.30件，小型車為39.97件。

台64線大型重機共有128件違規取締，小型車則有4,047件，每百萬延車公里違規件數上，大型重機為48.70件，小型車為40.08件。

台74線方面，大型重機取締74件，小型車取締7,471件，每百萬延車公里違規件數上，大型重機為37.09件，小型車為46.24件。

▲「行進時未保持安全距離」及「未保持安全距離變換車道」案件觀測違規示意圖。（圖／中華民國運輸學會提供）

至於行為指標，則是依檢核小組於籌備會議所訂定的8項觀察指標，以違規件數占抽樣時段交通量百分比為評估基礎。在國3甲線部分，大型重機共觀察到31件違規行為，小型車則有270件，兩者觀測違規件數佔抽樣時段交通量比例分別為13.84%與1.38%。

台64線部分，大型重機共有57件違規行為，小型車則發生205件，大型重機觀測違規件數佔抽樣時段交通量比例為12.47%，小型車為1.37%。台74線方面，大型重機共有57件違規行為，小型車則為483件，大型重機觀測違規件數佔抽樣時段交通量比例為12.10%，小型車為1.07%。

▲大型重機爭上國道，最新一季檢核結果出爐。（圖／中華民國運輸學會提供）

運輸學會表示，整體而言，第二季檢核結果中的主要不良駕駛行為多為「行進時未保持安全車距」，仍與第一季檢核結果相仿。

運輸學會說，檢核成果將公布於高公局「大型重機行駛國道及快速公路檢核專區」，內容包括各指標檢核結果、各指標月與季統計表、行為指標觀察影像、歷次檢核會議討論簡報，以供社會大眾共同審視。

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