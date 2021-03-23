法國確診數1週倍增！疫苗接種趕不及　醫療系統3週內恐遭強烈衝擊

▲法國巴黎又出現高峰，總統馬克宏宣布巴黎封城1個月。（圖／路透）

記者郭家榮／編譯

歐洲許多國家都已經開始施打疫苗，不過疫苗生效、普及的程度仍感不上疫情散播的速度，法國官方數據顯示，22日新增的病例是一週前的2倍，也是去年11月初第2波高峰以來的週一最高數字，醫療系統在3週內將面臨前所未見的劇烈衝擊。

根據《路透》報導，法國加護病房的人數達到4個月以來的新高，官方數據顯示，22日新增了1萬5792例確診，是上週一6471例的2倍以上，死亡人數也新增了343人，總死亡人數達到9萬2621人，名列全球新冠肺炎死亡人數的第8高。

▲法國近期新冠肺炎重症患者遽增。（圖／路透）

法國醫院聯合會主席弗雷德里克（Frederic Valletoux）表示，疫情正在加速延燒，數字仍是爆炸性增加，如果法國不能夠控制新冠肺炎病例的遽增，醫院系統將會在3週內面臨前所未見的極大衝擊。

上週，法國在疫苗施打、生效的狀況跟不上新冠肺炎散播的速度後，迫使總統馬克宏（Emmanuel Macron）調整一些政策，針對巴黎以及北部的部分地區實施一個月左右的封城計畫。流行病學家暨政府科學顧問范特列（

Arnaud Fontanet）認為，如果目前的措施無法減緩病毒的傳播速度，勢必得再採取更多的限制政策。