白車硬衝校門斑馬線！導護急喊：前面3個快過來　無良駕駛找到了

記者林冠吟／南投報導

南投仁愛國中23日上午正值學生上學時段，6位同學依序過斑馬線準備進校，但一台白色轎車見學生卻未放慢速度，還加速通過，險釀成意外，校方怒PO影片，呼籲警方嚴厲譴責駕駛人，而警方也循線找到駕駛，對駕駛開出超速罰單。

▲一台白色轎車在行經南投仁愛國中前竟未放慢速度，險撞師生。（圖／記者高堂堯翻攝）



仁愛國中23日上午7點20左右，正是學生的上課時間，導護主任也照往例在校門前維護同學安全，有6名同學正依序準備穿越斑馬線，主任舉起手來示意前方來車慢行注意，但竟有一輛白色轎車對導護主任的手勢視若無睹，甚至加速油門往前衝，當時主任對學生大喊，要前面3名學生快衝過來，場面相當驚險。

校方隨後也怒將監視器畫面PO網，呼籲警方揪出這名惡劣的駕駛人。仁愛分局也根據校方所提供的影片，調閱沿路監視器，揪出這名違規駕駛人；根據「道路交通管理處罰條例」第44條第2項，行進未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行，最高可罰3600元。

仁愛國中位於台14甲線省道旁，是往返埔里、清境的主要道路，假日車流量較多，但校門前卻沒有設置交通號誌，僅劃設斑馬線與提醒減速的「慢」字，但仍有駕駛人視若無睹，險釀意外。

▲仁愛分局循線調閱監視器，揪出這名違規駕駛人，並依道路交通管理處罰條例對駕駛人開罰。（圖／記者高堂堯翻攝）

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