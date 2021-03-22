「防止亂倫的帳子」　陸製蚊帳銷西班牙現離譜翻譯

▲大陸生產的蚊帳外銷至西班牙，外包裝出現離譜翻譯。（圖／翻攝環球時報）

記者魏有德／綜合報導

大陸生產的一款蚊帳近期在西班牙熱銷，不過，眼尖的消費者卻發現，西語翻譯的蚊帳功能應是防止蚊蟲的帳子（Anti insectos puerta），產品包裝上卻翻譯成防止亂倫的帳子（Anti incestos puerta），在當地社群網路上引起討論。

▲部分民眾睡覺時防蚊蟲叮咬會選擇使用蚊帳。（圖／CFP）

《環球時報》報導，這款產品的外包裝上方赫然寫著「防亂倫」，正下方則是一行小字，「防蚊、防蠅、防蟲」。包裝下方的配圖中間是一名女子拉開蚊帳的一幕，右上方則是一家三口同睡一張床的場景，右下方則是三種蚊蟲的照片。

儘管不少消費者透過個人社交平台及投書媒體，提及這款商品存在的翻譯問題，不過，不少消費者至今仍能在商店或賣場看到此款「防亂倫」的蚊帳出現在貨架上。也有民眾呼籲應盡快改正這種翻譯上的誤導，以免產生不必要的誤會。

外界分析，該產品製造商在將產品功用翻成西班牙語時並沒有特別注意，才會產生這種離譜的翻譯。至於商品進口到西班牙後，產品在審查上也同樣出現疏漏，監管部門同樣存在缺失，才會導致外包裝上出現這樣的問題。

