【廣編】睡眠不足讓國家GDP損失超過2%　快放下手機「#讓美眠成真」

【廣編特輯】

圖、文／席夢思提供

依據2021年台灣睡眠醫學學會在台灣席夢思公司獨家贊助下進行的「世界睡眠日睡眠調查」，在2,209位有效樣本填答內容中，平常的睡眠時間平均僅達6.67小時，低於專家建議的7～9小時。睡眠不足增加了罹患包括癌症等慢性病機率，不良的睡眠降低個人的生產力，更成為重要的經濟損失。睡眠不足使多數國家的GDP損失超過2%，相當於部分國家全年的軍事費用。

調查也發現，睡前有使用手機習慣的受訪者高達84.4%，但有48%的人睡不好，白天想睡覺的比率也高達49.9%，近5分之1睡前使用超過一小時者，18.2%主觀感覺健康欠佳，有67.9%的人則表示希望改善此習慣；另外，睡前使用手機者，超過26.4%的人使用超過一小時，更有32.2%是在黑暗中使用手機。

台灣睡眠醫學學會所屬的睡眠321網站，與Simmons®席夢思品牌共同推廣「讓美眠成真」活動，自3月19日起邀請消費者挑戰連續21天、每晚11點讓手機先睡，在晚上11點到早上7點放下手機，讓睡眠回歸自然規律。活動期間，Simmons®席夢思將在官方Facebook與LINE持續為參加者加油打氣、提供席夢思Beautyrest®床墊、旅行枕等獎項，作為活動抽獎贈品，並於精選的百貨櫃點邀請瑜珈老師到店示範睡前放鬆伸展技巧。協辦活動之 MyMusic音樂平台將設置「美眠成真歌單專區」，提供各類型助眠樂曲。