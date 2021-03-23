F-5E戰機墜海要命3疑點曝光！　解密空軍「青年節魔咒」

記者黃翊婷／綜合報導

台東志航基地2架F-5E戰鬥機，22日下午3時許疑似在空中擦撞，雷達光點於屏東外海1.4浬消失，造成中尉飛官羅尚樺殉職，上尉飛官潘穎諄失聯。而整起事件目前還有諸多疑點尚未釐清，其中包含3大關鍵，分別是為何會發生擦撞、為何選擇跳傘、為何羅尚樺會在彈射後死亡。

▲被找到的戰機座椅。（圖／國搜中心提供）

國防部22日下午3時45分接獲通報，空軍F-5E戰鬥機於台東志航基地起飛執行訓練任務，下午3時06分其中2架F-5E疑似在空中擦撞墜海（雷達光點消失），2名駕駛潘穎諄上尉、羅尚樺中尉下落不明。後來經過搜救，好不容易找到羅尚樺，但人已經失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治。

根據《聯合新聞網》報導，早期空軍有所謂的「青年節魔咒」（3月29日），因為春季天氣情況不穩定，機場常常受到低空雲霧影響而關閉，但隨著科技進步，相關風險已經大幅降低，而這次發生戰鬥機疑似擦撞墜海的事件，目前有3大疑點尚待釐清，首先在目視情況下進行難度不高的飛行動作，為何會發生碰撞；其次是撞機發生當下並非適合跳傘的環境，卻有至少一名飛行員跳傘，是否有可能並非是飛官主動啟動彈射跳傘；最後是羅尚樺中尉為何會在彈射後死亡，是否有在過程中受傷，或是在高空中缺氧昏迷，進而導致落水溺斃。

▼▲上圖為F-5E戰機失事地點、雷達光點消失處以及發現羅尚樺的吊掛點。下圖為殉職飛官羅尚樺。（圖／國搜中心提供、翻攝空軍官校官網）

對此，台東地檢署檢察官22日晚間緊急趕往台東馬偕醫院相驗，初步判斷，羅尚樺的死因為戰機在彈射時，導致頭部外傷顱內出血，終因中樞神經休克，死亡方式為意外，不過，檢方後續會繼續深入調查，以釐清事發的原因。

至於事發當下的天氣狀況，氣象局表示，台東22日下午雖然是陰天，但能見度不差，都有20公里以上。事後空軍也在記者會上說明，事發當下失事的2架戰機正在變換位置，無線電沒有呼叫，另外2架同僚戰機看見空中有碎片，「只看到一個座椅彈射出去」。

據了解，這兩架F-5型機5286、5287分別於去年6月、12月完成週檢，機務情況一切正常，究竟是什麼原因導致事故發生，還有待相關單位進一步調查釐清。

▼羅尚樺（左）殉職，上尉潘穎諄（右）失蹤。（圖／翻攝自當事人臉書）

▼軍方列隊敬禮。（圖／記者楊漢聲攝，下同）

▼羅妻腿軟淚灑醫院。