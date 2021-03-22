台灣虎航×樂天桃猿彩繪機亮相！首航時間曝　2明星球員將陪搭

▲台灣虎航的首架彩繪機，也是國籍航空首次與國內職業棒球隊合作推出的彩繪機。（圖／台灣虎航提供）

記者賴文萱／台北報導

台灣虎航今（22）日正式宣布與Rakuten Monkeys合作推出彩繪機，不只是台灣虎航的首架彩繪機，也是國籍航空首次與國內職業棒球隊合作推出的彩繪機。這架彩繪機首發航班將於4月11日啟航微旅行，當天也會找來明星球員、樂天女孩陪球迷一同搭乘。

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▲台灣虎航董事長陳漢銘（右）與台灣樂天市場股份有限公司副董事長渡邉崇（左）進行合作簽署儀式。（圖／台灣虎航提供）

為了迎接台灣虎航首架彩繪機、也是與Rakuten Monkeys的首度合作，台灣虎航與Rakuten Monkeys今日在桃園台灣飛機維修公司棚廠內，舉辦盛大的「雙強棒 跨界出擊」彩繪機發表會。

▲▼台灣虎航×樂天桃猿彩繪機亮相。（圖／台灣虎航提供）

彩繪機機身上除了保留台灣虎航最具代表融合Taiwan本島形體之logo字樣及虎紋尾翼外，再搭配上Rakuten Monkeys的吉祥物Rocky及其球隊logo，巧妙結合台虎橘與樂天紅的搶眼配色，預計將吸引大批航空迷、棒球迷搶拍分享。

台灣虎航也特別規劃彩繪機首航活動－「台虎樂猿．10號應猿團」微旅行，將於4月11日啟航，預計下午14:00從桃園國際機場起飛前往日本宮古島上空繞行一圈於下午16:00返回，全程為時約2小時。

Rakuten Monkeys的明星球員王溢正、黃子鵬，以及樂天女孩也將陪同一起參與這趟充滿熱血應援的首航出擊。旅客將有機會與球員及樂天女孩一起進行遊戲及候機室見面會，並獲得微旅行限定的台灣虎航×Rakuten Monkeys專屬好禮。

▲台灣虎航與樂天桃猿合作推出許多聯名商品。（圖／台灣虎航提供）

「台虎樂猿．10號應猿團」微旅行售價為每人新台幣5,410元，預計23日12:00於虎禮選、KKday平台同步開賣。台灣虎航董事長陳漢銘表示，Rakuten Monkeys的主場桃園國際棒球場，就位在桃園機場附近，日後只要這架航機起降，坐在球場內的球迷，能清楚的一眼就看到。

▲tigerdancers的出道表演秀獲得在場來賓一致的拍手叫好。（圖／台灣虎航提供）

值得一提的是，當天還有另一個驚喜彩蛋，即是台灣虎航新成立的tigerdancers的出道表演秀。這支由台灣虎航現職客艙組員及運務同仁所組成的近40人舞團，統一穿著卡其色連身勁裝，以航空旅遊為主軸概念，結合飛翔、彈跳的律動，跳出專屬台灣虎航熱情、溫暖、真誠的品牌態度，成為活動的另一個高潮。

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