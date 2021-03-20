「神秘聲音」小於25歲才聽得到！　女網紅躺床...實測崩潰了

▲32歲女網紅找姪女躺床做實驗，結果自己卻聽不到「蚊音」。（圖／達志影像／示意圖）



記者曾羿翔／綜合報導



網路近日流傳一種「小於25歲才能聽得到的聲音」，引起許多人熱議，如果聽不到可能表示你已邁入「初老狀態」。國外就有32歲女網紅找來自己17歲的姪女做實驗，結果讓她傻眼了，隨後將整段影片上傳到抖音。

綜合外媒報導，32歲女網紅梅琳（Maylinn Storbakken）找17歲姪女躺在床上做實驗。從畫面中可以看到，梅琳用手機播出聲音後，身旁的姪女馬上摀住耳朵，張嘴露出不舒服的表情，但梅琳本人卻絲毫沒有感覺，只能傻眼面帶微笑，困惑地看著姪女。梅琳將這段影片上傳到抖音（TikTok），引起許多網友熱議。

報導也提及，這個號稱「只有25歲以下的人才能聽到的聲音」其實被稱為「蚊音」（mosquito tone），頻率達17,400赫茲以上，市面上有一種被稱為「蚊音器」的電器設備，就可藉由發出高頻聲音來制止年輕人集會，且還有一種會發出「蚊音」的手機鈴聲只有25歲以下的人才聽得到。

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不過也有30多歲進行實驗的網友就表示，自己聽得到，但也有21歲的網友指出，「聽不到任何聲音。」據了解，一般聽不到高頻聲音是因老化的緣故，但也有可能是因為本身就處在噪音的環境才沒聽到，或是有基因遺傳、疾病所造成。