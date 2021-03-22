反擊法學者言論　中使館：真有「戰狼」是因瘋狗太多太凶

▲外界評論指出，中國外交官全面「戰狼化」。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

針對一名法國反華學者在社交媒體上惡炒「中國阻止法國議員訪問台灣」一事，中國駐法國大使館一條兩個單詞的推文被法媒指責辱罵法國學者。21日晚，中國大使館發文表示，「言論自由是平等的。他有挑釁中國使館的自由，我們也有回擊他的自由。」文章還強調，有人因此給我們扣上「戰狼外交」的帽子。而若真有「戰狼」的話，那是因為「瘋狗」太多太凶。

據《環球時報》報導，中國大使館19日發了推文只有兩個詞，「petite frappe」。該詞的字面意思為「無力的一擊」，在法語俚語中有「小流氓、小混混」之意。該推文下貼出的是法國學者安東莞·邦達茲兩條有關法議員訪台的推文。邦達茲在文中艾特中國使館並陰陽怪氣地稱「給你和你的妖魔們一個大大的吻」，他最近多次攻擊中國以及在涉華問題上持客觀態度的法國學者。

中國大使館21日晚在官網上以「關於言論自由的民主討論」為題發文說，文章表示，「中國使館一向對法國媒體和學者報導、研究、討論涉華問題持積極和歡迎態度，只要是真實、客觀、公正的，而非基於謠言、謊言和偏見。對於錯誤的事實和偏頗的觀點，我們也會做出回應，以澄清事實，表明立場。」

「然而，某位學者不甘寂寞，譁眾取寵，偏離正常的討論問題軌道，對中國使館進行各種挑釁。」文中稱，使館回應該人的那條推文不是在討論問題，而是純粹的挑釁。中國使館的回應是蔑視，而非侮辱。此人既不「獨立」，也算不上學者，而完全是個意識形態「噴子」。

文章指出，「有網友挖出他同台灣當局的曖昧關係，還有同美國某些反華組織的聯繫，有興趣的朋友可以看看這位學者的媒體訪談、研究報告和推文，看看他是如何跪舔台灣當局，如何瘋狂地『逢中必反』，如何死乞白賴地糾纏中國使館。中國使館之所以在一年前拉黑他，就是不想搭理他。此次用『petite frappe』一詞回應他的挑釁推文也是為了避免與他糾纏。」

中國大使館的文章稱，「外交就是維護國家利益和形象。如果中國的國家利益和形象受到威脅和損害，我們的外交官就要衝上去拼命守護。有人因此給我們扣上『戰狼外交』的帽子。如果真有『戰狼』的話，那是因為『瘋狗』太多太凶，包括一些披著學術和媒體外衣的『瘋狗』對中國瘋狂撕咬。有人希望中國的外交最好是『羔羊外交』，對外來的攻擊忍氣吞聲、息事寧人。這樣的時代已經一去不復返了！中國使館在這裡的重要職責是增進中法兩國的友誼與合作。對待朋友，我們滿腔熱情；對待惡人，我們也有鬥爭之道。」