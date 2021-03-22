陸無人機「翼龍-2」熱銷　彭博：全球軍備競賽會增溫

▲翼龍-2長11公尺、高4.1公尺、翼展20.5公尺，最大飛行時速可達370公里。（圖／CFP）

記者陳怡靜／綜合報導

中國航空工業集團自2015年推出攻擊型無人機「翼龍-2」，至今共外銷生產50架。不僅如此，其在2019年共售出價值225億美元（約台幣6400億）的無人機和其他軍事裝備，使其成為全球第6大武器出口公司。對此，《彭博商業週刊》指出，飛機增長的銷量恐引發全球軍備競賽。

綜合外媒報導，阿拉伯聯合大公國曾在利比亞內戰中動用大陸的無人機，而埃及則將其用於在西奈攻擊叛軍；沙烏地阿拉伯領導的聯軍也在葉門使用。米歇爾航空研究所研究員希瑟（Heather Penney）認為，這些無人機已通過實戰測試。

翼龍系列無人機，是由大陸所研製的一系列偵查打擊一體化多用途無人機。翼龍系列無人機主要負責執行偵查、監視和對地打擊等任務，具有全自主水平起降和巡航飛行能力、空地協同能力、地面接力控制能力，可裝載多型電子偵察設備以及小型空地精確打擊武器。

翼龍-2無人攻擊機長11公尺、高4.1公尺、翼展20.5公尺，最大飛行時速可達370公里、最大飛行高度為9千公尺、最大起飛重量為4.2噸，續航時間可達20小時，最大特色為，可搭載12枚飛彈。

▲外媒指稱，中國將在軍用無人機上發起軍備競賽。（圖／CFP）

據斯德哥爾摩國際和平研究所（Sipri）統計，這些無人機加上戰機和其他軍備，使它在2019年的銷售額高達225億美元（約台幣6400億），僅次於5家美國企業。

波蘭首都智囊機構華沙研究所（Warsaw Institute）中國監測項目主任帕維爾（PawelPaszak）表示，儘管中國的無人機無法與美國和以色列公司提供的最佳產品相提並論，但它們之間的競爭日趨激烈、價差甚鉅：中國航空工業集團的頂級無人機每架價格在100萬至200萬美元之間，而美國同類飛機則超過1500萬美元。

據斯德哥爾摩國際和平研究所統計，10年來已有16國向中國購買無人機，共售出220架。對此，其他各國也跟進加強戰力，日本、南韓和白俄羅斯等都相繼進行無人機技術的發展，俄羅斯1月則同意，要提供緬甸無人機；而塞爾維亞和巴基斯坦也表示，打算向中國採購無人機。此外，川普政府去年11月同意以6億美元（約台幣170億）賣台灣4架「死神」（Reaper）攻擊無人機。

針對先前外媒指稱，中國將在軍用無人機上發起軍備競賽，中國外交部發言人華春瑩強調，中國政府在軍用品出口上，一貫採取慎重負責的態度，有助於接受國的正當自衛能力、不損害有關地區和世界的和平安全與穩定、不干涉接受國內政。「特別是中國從來不向非國家實體和個人出售武器，這一點和美國等一些國家存在本質區別。」