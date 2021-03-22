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社會 社會焦點 保障人權

「傻逼台灣人」天價勒索對話曝　揭密者：我有的是帳號跟你玩

有醫師質疑是「假靠北真勒索」，集體抵制刪文公司及揭密者，不讓不肖人士得逞。（東方IC，示意圖）

圖文／鏡週刊

臉書粉絲專頁「靠北醫美2.0」近來出現許多抹黑醫美醫師的匿名貼文，多名遭抹黑的醫師事後不約而同收到某家公司來訊，稱可提供刪除網路負面訊息的服務，要價數萬元；一家知名連鎖診所更收到Youtube頻道勒索20萬元下架影片的訊息，因時間點太過巧合，讓許多醫師懷疑，此為有心人士匿名發文再勒索的手法，想藉此賺取不法錢財。

▼揭密者勒索錢財不夠，還辱罵「傻逼台灣人」。

揭密者勒索錢財不夠，還辱罵「傻逼台灣人」。（讀者提供）

本刊調查，除了靠北醫美匿名抹黑文之外，如今還出現一個YouTube頻道揭密者，專門收集靠北醫美的抹黑文剪輯成影片，有家全國連鎖的知名醫美診所曾收到揭密者來訊，一開口就勒索20萬元的影片下架費，對方疑似是中國人，指定要以支付寶交付款項，還大嗆：「台灣人智商都比較低吧，哈哈，真替你們台灣的中文教育水平感覺擔心。」並附上一個笑到流眼淚的表情符號。

該知名連鎖醫美不願屈服，揭密者竟反嗆，先前就有台灣建商為了下架負面影片，給他們50萬元，醫美診所20萬元很合理，「你可以慢慢檢舉，我有一百多個帳號，我有的是時間，你們做錯事情被人家拿出來寫，這是你們自己的不對了，還厚著臉皮說別人要贖金，我綁架你們了嗎？真是可笑。」

揭密者向台灣連鎖知名醫美索取20萬元影片下架費用。（讀者提供）

揭密者甚至還說：「在台灣請律師也是新台幣10幾、20幾萬元，負面的影片你們是下架不完的…做錯事就是要付出代價，知道嗎？傻逼台灣人…你用你的方式讓我不開心，我有的是帳號跟你玩，既然你那麼想紅…那我們就來玩。」


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