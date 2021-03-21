夢碎！17歲少女西濱火燒車成焦屍　正準備考廚師證照

▲17歲根姓少女個性內向又勤奮，沒想到一場車禍竟與家人天人永隔。（圖／翻攝臉書）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

西濱台61線快速公路、台中清水段20日發生2死1重傷的火燒車事故，17歲的死者根女，姊姊上個月才因車禍失去丈夫、小兒子，根女帶著2歲外甥由大伯父開車到醫院探視姊姊，沒想到竟遇上死劫。根女就讀的苗栗縣私立大成中學表示，她個性單純又勤勞，正為考取丙級中餐廚師執照而努力，而這次車禍重傷伯父與她情同父女，都會開車接送她，如今一家人天人永隔，實在令人心酸。

校方說，死者根女目前就讀餐飲管理科2年級，因為父母忙於工作，幾乎都由伯父開車接送上下學，甚至每天7點就到校，足足比其他人早了半小時。根女生性害羞、內向，目前正著手準備丙級廚師的證照考試，沒想到在朝向未來而努力的路上，根女就發生不幸。

▲20日在西濱台61線快速公路、台中清水段發生2死1重傷的重大車禍。（圖／民眾提供）

目前校方除將協助家長申請學生平安保險、教育部的學產基金的急難救助外，針對與根女朝夕相處的同學，也將請輔導老師進行團體諮商、輔導。

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