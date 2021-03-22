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快訊／AZ疫苗開打首日「全國醫護接種情況」　陳時中1400親自說明

指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫苗開打首日！中央流行疫情指揮中心今（22）日宣布將於下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明全國疫苗接種情況。

國內本月3日取得首批AZ疫苗11.7萬劑，首波配送4.45萬劑至57家新冠專責醫院，今（22）日正式開打，行政院長蘇貞昌與陳時中上午7點40分到台大醫院率先接種疫苗。而包含台大醫院、新光醫院、亞東醫院等各大醫院各醫院院長、副院長也帶頭接種疫苗。

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新冠疫苗要接種兩劑，間隔至少8週。陳時中曾表示，11.7萬劑安排會以11.7萬名醫護接種，讓更多醫事人員先取得7成保護力，保護範圍比較大，較為理想，但他後來也表示，要先確保有接種意願的6萬人，如果未來8週無法取得下一批疫苗，就會讓這些人接種第二劑，疫苗打到一半時就要評估下一批疫苗抵台時間來調配。

指揮中心統計，至昨天為止國內累積1,006例確診，分別為890例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、963人解除隔離、33人住院隔離中

指揮中心籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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