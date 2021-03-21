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「別打科興疫苗」聲譽差　港醫護員阻打被檢舉

▲▼ 港醫護員製表比較，勸阻市民「不要打科興疫苗」惹議 。（圖／翻攝 香港政研會）

▲ 港醫護員勸市民「不要打科興疫苗」遭檢舉 。（圖／翻攝 香港政研會）

記者任以芳／綜合報導

香港已有約30萬人完成第一針新冠疫苗接種，佔總人口的4%，預計下周起開始接種第二劑疫苗。目前，全體施打情況不理想，主要出現有些醫護人員不斷勸退民眾，不要施打陸製的「科興疫苗」。香港政研會在臉書公布相關照片，有醫護員拿出對照表，內容明顯建議「不打」科興。

據了解，香港政研會臉書19日公布位於「仁澤醫務中心」診所護士抹黑科興疫苗的照片。照片中，護士展示出科興疫苗和復必泰疫苗的比較圖表，告訴市民兩種疫苗的副作用「大致相同」，但科興疫苗的生產商「聲譽不好」，還有過賄賂行為讓疫苗獲加快批准使用。圖表還指出建議「不打」科興，護士還說「劉醫生」不打、香港大學微生物學系講座教授袁國勇也「不打」。

▲▼ 港醫護員製表比較，勸阻市民「不要打科興疫苗」惹議 。（圖／翻攝 香港政研會）

▲港醫護員製表比較「科興疫苗」缺點 。（圖／翻攝 香港政研會）

據港媒《文匯報》指出，對此，香港食物及衞生局發言人表示，「已向相關中心的夥伴醫護機構了解有否發生有關事件。衞生署則提醒參與計劃的私家醫生須按照指引提供疫苗接種服務。」據了解，該診所非個案，「醫管局員工陣線」的組織也發文稱，「接種疫苗後出現接二連三的死亡個案。」

報導指出，對於出現接種疫苗後的死亡個案，專家委員會一再解說，「接種與死亡沒有直接關係」。香港醫管局更援引2019年數據為例，全港因心臟病、腦血管病和糖尿病死亡的人，平均每日有10.2人、8.1人及1.4人。

香港醫管局強調，全港去年全年因心肌梗塞入院的就有7,300宗，因急性缺血性中風入院的有10,300宗，平均每日均有二三十宗之多。有統計學學者經計算指出，全港人口的周自然死亡率是0.024%，但接種新冠疫苗後一周內的死亡率只有0.01%，可見接種後的人群死亡率，遠低於社會的自然死亡率。「學者奉勸市民，應以科學態度對待接種疫苗。」

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