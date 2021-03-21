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接種AZ疫苗後喪命！丹麥再爆血栓案例　2醫護「1死1腦溢血」

▲▼歐洲藥品管理局在最新分析報告中，證實AZ疫苗安全有效。（圖／路透社）

▲ 歐洲藥品管理局在最新分析報告中，證實AZ疫苗安全有效。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的新冠疫苗爆出血栓爭議，丹麥也於當地時間20日傳出2起接種AZ疫苗後出現血栓的案例，其中1人死亡，1人因血栓及腦溢血，目前病況嚴重。歐洲藥品管理局（EMA）日前則強調，此疫苗益處大於風險。

《路透社》20日報導，哥本哈根公立醫院管理當局說明，上述2起病例都是醫院工作人員，發病前14天內皆曾接種AZ疫苗。丹麥藥品管理局（DMA）也證實，已接獲通報有2起重症案例，但未提供進一步細節。

歐洲持續傳出零星血栓病例，各國科學家與政府忙著確定其與疫苗關聯之際，已有十餘國暫停使用AZ疫苗，丹麥也於11日宣布停用。德國、法國等部分國家本週重啟接種計畫，但北歐3國丹麥、瑞典、挪威仍持保留態度，認為需要更多時間來決定是否使用此疫苗。

DMA藥物安全部門代理主任伊瑞克森（Tanja Erichsen）20日在推特發文表示，「我們會優先處理這些疑似嚴重副作用的案例，並徹底對其進行檢查，以評估是否與疫苗有關。我們正在處理這二起具體案件。」

EMA針對血栓案例進行調查，範圍涵蓋英國及歐洲經濟區（EEA）共2000萬人，包括7起多血管血栓及18起難以治療的大腦靜脈或靜脈竇血栓（CVST）病例。局長庫克（Emer Cooke）18日說明，目前無法完全排除血栓與疫苗有關的可能，但此次調查得出一項明確結論，即AZ疫苗保護人們免於死亡或住院的益處大於其風險。

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