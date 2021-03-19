敗興而鮭！國道被「鮭魚」撞　網：省了壽司錢卻賠款　

▲全台有305位「鮭魚」，有一隻出了車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳俐潔／綜合報導

知名迴轉壽司「壽司郎」舉辦優惠活動，引起全台鮭魚之亂，活動兩日總計有305位「鮭魚先生小姐」出現，一名網友張貼交通事故單，表示自己的老公剛剛被「鮭魚」撞了，當事人欄位寫著「李鮭魚」，驚呼鮭魚也有三寶！

昨天(18日)是鮭魚之亂最後一天，國道一高速公路汐五高架南下27公里三重路段發生追撞事故，粉絲專頁《國道公路警察局》轉貼這則事故貼文，無奈表示「國道不亂，鮭魚就來了，應該給鮭魚什麼樣的優惠...」並提醒，只改身分證，其他證件未跟著變更，影響的層面非常大，還好這件是輕微事故，否則會影響到就醫、保險等等後續的處理，還是呼籲大家要謹慎考慮。

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▲網友紛紛感嘆，省了鮭魚錢，卻賠了更大的。（圖／翻攝國道公路警察局）

被撞的Volvo車主所幸無大礙，讓發文的妻子慶幸「車真的很硬」，只是這張交通事故單的「李鮭魚」，省了吃壽司的錢，卻要賠一場車禍損失，實在是「敗興而鮭」。

據了解，被撞的Volvo車型為XC90，是較高級的休旅車，加上D5 柴油雙渦輪增壓，新車要價約300萬至356萬元之間。