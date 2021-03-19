山老鼠連2年被同1警抓！滿載牛樟木逃50km　撞警車想落跑　　

▲鍾嫌拒捕衝撞警車後，企圖跳車逃逸，經警方圍捕後，終於在一處民宅前將他逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名鍾姓男子（30歲），18日上午9時許，開著堆滿牛樟木的小貨車，由鹿場往南庄方向行駛；警方驚覺有異，便通報南庄各所加強攔截，員警在南庄大橋前將他攔下，怎料鍾男竟拒檢逃逸並衝撞警車，警方攔下後鍾嫌隨即跳車矇臉逃逸，終於在一處民宅前將他逮捕；全案依竊盜、公共危險及加重妨害公務等罪嫌移送。

警方表示，鍾男於2020年6月間，涉嫌盜採苗栗縣南庄鄉國有林地牛樟木，被頭份分局南庄分駐所長陳昱升帶隊查獲；怎料還不到1年時間又被發現載滿牛樟，但這次卻拒檢逃逸，一路加速往頭份竄逃並開上國道往三義逃逸50多公里；巧合的是，追捕他的還是同一個所長陳昱升。

▲▼小貨車企圖衝撞警車逃逸，但還是被多輛警車包夾擋下，隨後在小貨車上查獲牛樟木塊54塊共計632公斤。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方說，鍾男下三義交流道後，面對警方前後包抄，仍不停檢，並蛇行衝撞警車，整個過程險象環生，員警以多台警車車身阻擋包夾的方式，才將小貨車強制擋下，但鍾男下車後隨即以黑色頭巾蒙臉逃逸，陳昱升、邱炳翰隨即也下車追趕，將躲藏在附近社區民宅前的鍾男壓制逮捕。

警方隨後在貨車車斗內查獲牛樟木塊54塊共計632公斤，全案依竊盜、公共危險及加重妨害公務等罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦。頭份分局長何孟宗表示，刑法第135條加重妨害公務罪已於2021年1月22日生效，對於公務員依法執行職務時，施強暴脅迫者，且以駕駛動力交通工具犯之者，加重處6個月以上5年以下有期徒刑。

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