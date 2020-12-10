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社會 社會焦點 保障人權

盜伐百年茄苳神木！9山老鼠落網　9部大型重機具追贓破紀錄

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記者陳崑福／屏東報導

保七總隊第八大隊與屏東地檢署、屏東林區管理處共組滅鼠專案小組經長期監控調查，日前查獲罕見專門盜伐茄苳神木的山老鼠集團，逮獲以傅姓嫌犯為首的9名男子，並在嘉義縣一處園藝造景農地追回國有林班地遭盜挖3棵共超過55公噸百年茄苳神木，動用2部大型吊車、4部怪手及3部特殊板台拖車，將被竊走的百年茄苳神木搬運至林務局雙流國家森林遊樂區栽植，為林務局歷年來動用最多大型機具追贓行動。

▲保七總隊第八大隊與屏東地檢署、屏東林區管理處共組滅鼠專案小組，逮獲傅姓男子等人，起出被竊百年茄苳樹。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲保七總隊第八大隊與屏東地檢署、屏東林區管理處共組滅鼠專案小組，逮獲傅姓男子等人，起出被竊百年茄苳樹。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲保七總隊第八大隊與屏東地檢署、屏東林區管理處共組滅鼠專案小組，逮獲傅姓男子等人，起出被竊百年茄苳樹。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼查扣茄苳樹，大型拖吊車載運。 

▲保七總隊第八大隊與屏東地檢署、屏東林區管理處共組滅鼠專案小組，逮獲傅姓男子等人，起出被竊百年茄苳樹。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

民間常有「百年茄苳神木」被當作聚落的信仰中心，樹身圍著紅布條，甚至於樹旁建起小廟，顯現出人們對其奉若神明虔敬依賴。然而，山老鼠卻對百年茄苳神樹進行斷根、枝，欲將其當成商品販售，作為園藝造景等用途，實在痛心。

▲保七總隊第八大隊與屏東地檢署、屏東林區管理處共組滅鼠專案小組，逮獲傅姓男子等人，起出被竊百年茄苳樹。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼量樹圍、重新栽種。

▲保七總隊第八大隊與屏東地檢署、屏東林區管理處共組滅鼠專案小組，逮獲傅姓男子等人，起出被竊百年茄苳樹。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

保七總隊第八大隊接獲民眾及林管處情資，得知有山老鼠集團盜伐百年茄苳樹情事，且盜伐範圍遍及恆春各林班地，且以傅姓男子為首，策劃上游盜伐、下游收贓，從中獲取龐大不法利益，破壞山林生態及水土保持，更危及國土安全。

保七總隊第八大隊與屏東林管處共組專案小組，報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，經過員警長達數個月蒐證，不眠不休通力合作，12月2、3日持法官核發搜索票，會同屏東林管處及該總隊第二、五、七、九大隊、刑警大隊，共計69名警力，同步前往苗栗、嘉義、屏東、台東等 4 縣市涉案人住居所、銷贓場所等12處執行搜索，帶回涉案人傅姓犯嫌等9人(含通緝犯1名，王姓犯嫌、52年次)。

訊後依涉嫌竊盜、違反森林法、水土保持法罪嫌移送屏東地檢署偵辦，檢察官複訊傅姓主嫌(55年次)發現涉嫌重大，裁定以新臺幣30萬元交保、其餘犯嫌以5-10萬元交保。

保七總隊第八大隊大隊長陳宏賓表示，山老鼠為了一己之私，盜伐山林巨木，最後落網，實在得不償失，由於林木長大不易，盜挖國有林班地內的百年巨木，嚴重影響森林保育，其行為相當惡劣，該大隊將持續加強山區巡邏及查察勤務，保護國家珍貴林木，防止有心人士伺機犯案。

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