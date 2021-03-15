從字跡剖析梅根、凱特、黛妃3人個性！鑑定師點名：她最渴望自由

▲黛安娜王妃（左）、梅根（中）、凱特（右）。（圖／達志影像、路透社）



記者王佩翊／編譯

字跡往往可以透露出一個人的個性，一名筆跡鑑定師日前就針對梅根、凱特以及黛安娜王妃的字跡進行比對，並發現三人的字跡的確都表現出各自的性格，像是梅根對自己展現出的形象非常謹慎，黛安娜王妃嚮往自由，而凱特則介於兩者之間。

根據雜誌《美麗佳人》引述網站SheKnows報導，筆跡鑑定師羅威（Sheila Lowe）針對3位嫁入英國王室的女性們的字跡進行比較，分別是黛安娜王妃、凱特以及梅根，並從中發現3人的相同之處與相異之處。羅威表示，從3人的字跡中可以看出她們都具備優雅、時尚、聰明、慷慨等特質。不過字跡也透露出黛安娜王妃、凱特以及梅根的個性有何相異之處。

羅威表示，從某種程度上而言，梅根非常保守，她會控制自己的形象，而她的字跡也有很多華麗的部分，雖然能夠吸引眾人目光，但另一方面也產生了一種距離感。羅威認為，這代表了梅根想要塑造出一個美麗、完美以及獨特的形象，以掩飾她的不安。從筆跡中更可以看出，梅根是一個充滿強烈情感的女人，並且只想讓別人看到自己想要展現的一面，同時在鎂光燈下也很自在，因為她善於掌握自己的形象。

Kate Middleton’s handwriting is uncomplicated; there are no beginning strokes...

Learn more: http://t.co/5FZPOJWLKy pic.twitter.com/1dhA5pVkk8 — Joel Engel (@JoelEngel4) March 8, 2015

至於凱特的字跡則與梅根完全相反，顯示出與梅根截然不同的個性。羅威說，凱特的字跡靈活、超前、簡潔，這代表她需要的是一個安穩、沒有衝突的環境，愛好和諧。此外，凱特的字跡偏右且寬鬆，代表她在困難中也能隨遇而安。

Princess Diana's note when my daughter was born. She cared about her staff. #RememberingDiana #53Today pic.twitter.com/GLxvcJqpbf — Darren McGrady (@DarrenMcGrady) July 1, 2014

黛安娜王妃的字跡則是三人中最容易辨認的。羅威表示，黛妃的字跡又大又圓，顯示她是一個非常需要愛的女人，她需要外界的關注與肯定。黛妃的字跡圓融、無稜角，代表她和凱特一樣，愛好和平，甚至會盡一切努力去創造寧靜的生活。同時，她的字跡較扁平、往橫向發展，代表著她極度渴望自由。

聽Podcast掌握國際局勢

新加坡第一品牌！碧歐斯超大罐「無油卸妝水」2入特價429元