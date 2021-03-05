遭檢調搜索「產品扣到過期」　獲判無罪！他怒告北檢討國賠50萬

▲勇兆周姓負責人不滿貨物被北檢扣到過期，於妨害士農工商無罪確定後，反向北檢求償50多萬元國賠。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

勇兆國際經營法國、瑞士進口保養品業務，藉由將大包裝分裝獲取利潤，卻遭告發有虛偽標記原產國、保存期限嫌疑，檢調於2018年間搜索時，查扣大量產品，經法院二審無罪確定後，勇兆周姓負責人不滿商品被扣到過期壞掉，向台北檢察署討國賠50多萬元，本案將於3月25日宣判。

勇兆自外國進口大桶裝保養品，再委由合法廠商分裝，保存期限以分裝後起算標示3年，法院認為，從瑞士進口的大桶裝保養品，在單純分裝後本質並未改變，原產國依然是瑞士，而分裝廠商在貼標保存期限時，也確認過原桶裝標示的保存期限，實際保存期限久於分裝後3年，判勇兆無罪。

勇兆周姓負責人不滿商品被扣到過期，向台北檢察署提告，依損失討50多萬元國賠；檢察事務官出庭表示，承辦此案時基於公益，對原產國認定標準較嚴，將扣押證物移送法院也是正常程序，也不能因後來判決無罪，就認定整個調查都是錯的，且搜索時，勇兆的代理人也自承不合法，當時確有含糊空間，才依妨害士農工商罪起訴。

周男表示，當時代理人自承不合法，是因他不懂法律，被檢調搜索一時緊張才亂說，公司透過合法廠商分裝，既未改變原產國事實、也不會因此影響人體檢康，整個過程都合法，痛訴檢方應有辨識違法行為的能力，卻嚴重侵害人民權利，「難道商品的損失，要我只能抱著棉被哭嗎？」。

法官依卷證，詢問檢察事務官扣押的貨物中，有部分自始至終都不在起訴範圍內，為何卻從頭扣到尾，檢方表示，是因同為勇兆的產品，為後續調查才扣的，但法官再問「可是（這批貨）後來也沒起訴阿」，讓檢察事務官一度語塞。

周男庭後受訪表示，檢方查扣這種有期限的東西，依法是要拍賣的，不然至少也該在一審無罪後歸還，但檢方就是扣著，直到產品過期壞光，讓他相當不滿，依損失提告討國賠。

我沒有遲到，是時間遲到了！