「13字鮭魚妹」賺三波CP值超高！漫畫家謝東霖尷尬：不知怎面對郵局

▲漫畫家謝東霖提出名字有「詐騙、殺手」就送簽名書，沒想到真有熱情粉絲回應。（圖／翻攝自Facebook／謝東霖 Hsieh Tung Lin）



記者林育綾／綜合報導

知名連鎖餐飲壽司郎提出姓名有「鮭魚」2字免費用餐，引發全台掀起「鮭化」。漫畫家謝東霖也跟風祭出名字有「詐騙」或「殺手」的人就送簽名書，沒想到真有讀者今（18）日改名「戚鮭魚馨爆洄游詐騙殺手阿嬤」總共13字，除了可以吃壽司大餐，還能拿簽名漫畫、免費貼圖，一次賺三波CP值超高，而謝東霖收也驚喜依約寄書，但也尷尬說「寫完（名字）以後我突然有點不知道怎麼面對郵局的櫃檯人員⋯⋯」。

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▲漫畫家謝東霖公告「詐騙、殺手」就送簽名書。（圖／翻攝自Facebook／謝東霖 Hsieh Tung Lin）

漫畫家謝東霖創作許多作品，近期代表作包括《我在詐騙公司上班》和《殺手的戀愛相談》，看到全台掀起「鮭魚之亂」，他17日也在臉書粉專發出公告表示：「你的名字裡有『詐騙』或『殺手』我就送你一本簽名書。」

▲▼漫畫家謝東霖作品《我在詐騙公司上班》和《殺手的戀愛相談》，由鏡文學出版。（圖／翻攝自博客來）

不料今日真的收到一名戚姓網友私訊，拍下身分證證明改名為「戚鮭魚馨爆洄游詐騙殺手阿嬤」，總共13個字，而他也表示「說到做到」依約寄出簽名書。只是在內頁寫上讀者名字時，「光寫（對方）名字就佔了三分之二的篇幅」，在包裹信封寫上13字姓名後也說，「寫完以後我突然有點不知道怎麼面對郵局的櫃檯人員⋯⋯」。

▲▼漫畫家謝東霖提出名字有「詐騙、殺手」就送簽名書，沒想到真有熱情粉絲回應。（圖／翻攝自Facebook「謝東霖 Hsieh Tung Lin」）



「戚鮭魚馨爆洄游詐騙殺手阿嬤」除了可以免費吃壽司、得到2部簽名漫畫，還能獲得「阿嬤」免費貼圖，其他網友看了也紛紛說「這改名CP值很高」、「這個改名賺三波」，也有人說「這是真粉！」、「是真愛！」、「結果整到作者」、「很想知道網購要超商取貨時，要怎麼說自己的名字？」、「郵差應該很困擾吧！」

▲鬼門圖文優惠，名字有阿嬤就送免費貼圖。（圖／Facebook／鬼門圖文）



對於讀者改名感想如何？謝東霖向《ETtoday新聞雲》表示，「我覺得很驚喜、受寵若驚，這輩子沒想過會有讀者願意為了我的作品（好啦主要應該是鮭魚）而改名，覺得很開心也很好玩。」他也說，「我支持成年人在合法範圍內做自己想做的事，爭取自己的福利」。

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