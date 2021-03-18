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解放軍在印度洋有麻煩了？　印度佈署萬噸間諜船對抗核潛艇

▲▼INS Dhruv,印度海軍,印太地區,情報船。（圖／翻攝自twitter／@NavyLookout）

▲印度海軍1.5萬噸級的大型情報船「北極星」號。（圖／翻攝自twitter／@NavyLookout）

記者陳怡靜／綜合報導

印度為因應中國大陸、巴基斯坦等鄰國威脅，去年起部署1.5萬噸級的大型情報船「北極星」號（INS Dhruv），還配有主動相位陣列雷達（AESA），可追蹤飛彈設程等準確數據。對此，印度國防部官員直言，這艘船將能成為海軍在印度洋的「心電圖」（ECG of the Indian Ocean），能有效增強戰力，力抗中國大陸對印太地區的影響力。

綜合外媒報導，印度自2014年起開始進行「北極星」號、代號「VC 11184」的研發，於2018年交付海軍並完成測試，去年10月部屬在印度洋地區。據了解，該艦達1萬5千噸，長度為175公尺，系統需要的動力達14兆瓦，可容納300名船員，同時也配有主動相位陣列雷達，可收集電子情報、追蹤敵方衛星和飛彈，還能收集飛彈威力和射程等詳細數據。

▲▼INS Dhruv,印度海軍,印太地區,情報船。（圖／翻攝自twitter／@NavyLookout）

▲北極星號又被視為印度海軍在印度洋的「心電圖」。（圖／翻攝自twitter／@ThingsNavy）

該艦隊是由印度國家技術研究組織（NTRO）、印度國防研究及發展組織（DRDO）以及印度海軍共同操作。對此，印度國防部官員認為，北極星號將能成為印度海軍在印度洋的「心電圖」，可以診斷「心臟地區」的關鍵問題，替印度海軍在水下、水上以及空戰三方面增添戰略計畫。

一名高級官員透露，這艘情報船預計將在今年上半年投入使用，但確切日期尚未確定，若是過程順利，印度將成為聯合國5常任理事國外，唯一具備此能力之國。不僅如此，也有專家指出，印太地區未來將成為戰略第一線，由於中國核潛艦在越過南海第一島鏈前，會盡可能避免被發現，若要有效對抗迅速擴張的中國海軍和在印度洋的影響力，必須要增強印度海軍戰力。

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