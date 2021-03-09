北市土開公司連續遭潑漆放炮　真相是討賭債黑幫「網內互打」

記者張君豪／台北報導

台北市文山區景華街一間土地開發公司從今年2月20、22日連續遭黑衣人上門潑漆、撒冥紙丟鞭炮，黑衣人甚至把犯案過程錄製影片PO上臉書挑釁示威，嚴重藐視公權力，雖然文山二警方事後先逮捕4名涉案人擴大追查，這才查出是天道盟在文山區的文山會和不倒會成員賭債糾紛所引起，8日收網逮捕兩陣營10人到案說明。

▲文山區景華街2月中旬接連遭歹徒潑漆撒冥紙示威，警方日前收網逮捕天道盟不倒會成員10人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文山區景華街2月中旬接連遭歹徒潑漆撒冥紙示威，警方日前收網逮捕天道盟不倒會成員10人。（圖／記者張君豪翻攝）

根據文山警方調查，遭到潑漆的景華街某土地開發公司實際上為天道盟文山會的堂口，卻在2月中旬接連兩天遭到黑衣人上門潑漆、放鞭炮示威，警方調查發現，歹徒是天道盟不倒會成員，逮捕4名成員後，釐清兩幫會成員間有60萬元的賭債糾紛。

據瞭解：文山會成員到職業賭場積欠60萬元賭債未還，受到賭場業者委託的不倒會成員到該欠債者經常出沒的堂口撒冥紙、潑漆甚至燃放鞭炮，深夜響徹街頭的鞭炮聲讓身處文教區的居民，還以為是歹徒深夜開槍。

案發後文山二警分局與台北市刑大偵三隊、中正一、文山一、刑事局偵七大隊第二隊共組專案小組展開調查，專案小組經台北地檢署核發拘票、搜索票後，8日清晨陸續行動、分赴新北市雙和、板橋；三重地區逮捕天道盟不倒會10名成員，警方調查闞姓主嫌（20歲）平常從事殯葬業，落網辯稱是受託才到台北市潑漆討債，辯稱雙方並無宿怨。

警方並當場查扣西瓜刀、彈簧刀、鐵鎚、球棒、辣椒水噴霧劑、油漆、本票、討債貼文、服飾及手機等贓證物，全案訊後依違反組織犯罪條例、妨害公務移送台北地檢署偵辦。

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