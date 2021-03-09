天道盟搶竹聯地盤開戰2天轟22槍　業者控吃案！警還原現場

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市平鎮區5日、7日接連發生砸店以及槍擊事件，21歲的鍾姓男子是天道盟的成員，疑似為了與竹聯幫爭搶圍事地盤，竟然在雙福路一間卡拉OK小吃店連開22槍。雖然鍾男事後很快就被逮捕，但受害店家質疑警方故意延遲到場，似乎是想吃案；對此，警方澄清，轄區派出所接獲報案後，立即派員在10分鐘內趕抵事發現場，並無延遲。

天道盟成員鍾男疑似與當地的養生館、卡拉OK小吃店負責人有利益糾紛，因此分別在5日、7日凌晨率眾前往尋仇，先是找來小弟們手持棍棒砸毀養生館，再到卡拉OK小吃店連轟22槍，還波及停在店外的3輛轎車，隨後立即逃離現場，但逃亡不到一天就被警方逮捕。

▲鍾男率眾前往養生館、卡拉OK小吃店尋仇。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

所幸兩起事件並沒有造成人員傷亡，鍾男落網後也坦承犯行，並被依法送辦。據了解，鍾男之所以公然開槍示威，是為了與竹聯幫爭搶地盤，其中的幫派恩怨以及背後是否有黑道大哥唆使，仍有待檢警進一步調查釐清。

不過，在這場黑幫大戰中遭「彈」洗的業者質疑，警方在槍擊案發生後，故意延遲到場，似乎是想吃案。對此，平鎮警分局鄭重澄清並強調，在接獲民眾報案後，轄區派出所隨即派員趕抵現場，前後不到10分鐘，絕無延遲到場，後續也會持續約談相關人士到案說明，以釐清案情。

▼鍾男落網。

▼做案用的改造手槍。