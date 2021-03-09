　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

天道盟搶竹聯地盤開戰2天轟22槍　業者控吃案！警還原現場

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市平鎮區5日、7日接連發生砸店以及槍擊事件，21歲的鍾姓男子是天道盟的成員，疑似為了與竹聯幫爭搶圍事地盤，竟然在雙福路一間卡拉OK小吃店連開22槍。雖然鍾男事後很快就被逮捕，但受害店家質疑警方故意延遲到場，似乎是想吃案；對此，警方澄清，轄區派出所接獲報案後，立即派員在10分鐘內趕抵事發現場，並無延遲。

天道盟成員鍾男疑似與當地的養生館、卡拉OK小吃店負責人有利益糾紛，因此分別在5日、7日凌晨率眾前往尋仇，先是找來小弟們手持棍棒砸毀養生館，再到卡拉OK小吃店連轟22槍，還波及停在店外的3輛轎車，隨後立即逃離現場，但逃亡不到一天就被警方逮捕。

▲▼幫派火拚？桃園養生館被砸車、KTV再被開槍 警逮主嫌、2店歇業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鍾男率眾前往養生館、卡拉OK小吃店尋仇。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

所幸兩起事件並沒有造成人員傷亡，鍾男落網後也坦承犯行，並被依法送辦。據了解，鍾男之所以公然開槍示威，是為了與竹聯幫爭搶地盤，其中的幫派恩怨以及背後是否有黑道大哥唆使，仍有待檢警進一步調查釐清。

不過，在這場黑幫大戰中遭「彈」洗的業者質疑，警方在槍擊案發生後，故意延遲到場，似乎是想吃案。對此，平鎮警分局鄭重澄清並強調，在接獲民眾報案後，轄區派出所隨即派員趕抵現場，前後不到10分鐘，絕無延遲到場，後續也會持續約談相關人士到案說明，以釐清案情。

▼鍾男落網。

▲▼幫派火拚？桃園養生館被砸車、KTV再被開槍 警逮主嫌、2店歇業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▼做案用的改造手槍。

▲▼幫派火拚？桃園養生館被砸車、KTV再被開槍 警逮主嫌、2店歇業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

ET快訊
一週5夜「同居美女發言人」被直擊！　王定宇回應了
民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊
快訊／高雄駁二特區凌晨大火　濃煙沖天「火光染紅夜空」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

光寶宋恭源3千萬交保　涉內線交易獲利6千萬

快訊／高雄駁二大火！網超擔心流浪貓狗安全　業者回應了

議員之子變雞頭！獨創「賣淫App」爆紅遭逮　全台串聯線上選妃

天道盟搶竹聯地盤開戰2天轟22槍　業者控吃案！警還原現場

高雄駁二特區大火！倉庫瞬間倒塌剩骨架　住戶直播1.5hr：全毀了

改造槍5萬有找比買機車便宜　全台2個月10起槍擊案！警揭原因

陸軍採購輪胎放水圖利1393萬　3軍士官與業者都10萬交保

桃園嫩妹遭惡狼從後侵犯　超商店員目睹「粗暴10秒」怒了

快訊／高雄駁二特區凌晨大火　濃煙沖天「火光染紅夜空」

屏東照服員姊妹「榨乾」老榮民！偷偷來34次…他看帳戶崩潰

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

高雄鼎泰豐下「口罩限色令」　員工怒！勞工局：屬合理範圍要求

桃園黑幫火拚！KTV遭開22槍　養生館被砸爛...主嫌逃1天被逮

先生全身截肢...太太成骨不全症　夫妻同心勇敢追愛「好想照顧他」

隊友練到哭！楊丞琳《姐姐2》衝上去抱　自願陪跳被拒「不要理我」她超暖心

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

光寶宋恭源3千萬交保　涉內線交易獲利6千萬

快訊／高雄駁二大火！網超擔心流浪貓狗安全　業者回應了

議員之子變雞頭！獨創「賣淫App」爆紅遭逮　全台串聯線上選妃

天道盟搶竹聯地盤開戰2天轟22槍　業者控吃案！警還原現場

高雄駁二特區大火！倉庫瞬間倒塌剩骨架　住戶直播1.5hr：全毀了

改造槍5萬有找比買機車便宜　全台2個月10起槍擊案！警揭原因

陸軍採購輪胎放水圖利1393萬　3軍士官與業者都10萬交保

桃園嫩妹遭惡狼從後侵犯　超商店員目睹「粗暴10秒」怒了

快訊／高雄駁二特區凌晨大火　濃煙沖天「火光染紅夜空」

屏東照服員姊妹「榨乾」老榮民！偷偷來34次…他看帳戶崩潰

知名「旅日部落客」爆性騷慣犯　摸臀摳腳底！誇張腦羞嗆被害人

「台灣潛力股」張育成砲轟菊池雄星　日媒特別介紹

光寶宋恭源3千萬交保　涉內線交易獲利6千萬

古墓派絕世建築！在高聳的純淨石牆裡，來場靜默冥想

快訊／高雄駁二大火！網超擔心流浪貓狗安全　業者回應了

戰鬥民族擂台上12秒致命K.O.！　衰男後腦著地「恐怖抽搐」畫面曝

議員之子變雞頭！獨創「賣淫App」爆紅遭逮　全台串聯線上選妃

王定宇爆同居「小17歲美女發言人」　掩飾偷情打卡手法曝光

富貴手洗手洗到乾裂怎麼辦？　醫揭「關鍵4習慣」：第三點常忘記

就是喜歡熟男大叔！　「別對他撒嬌」是重點，4招輕鬆攻陷他

楊子儀激戰女友「褲襠形狀現形」　網羞：果然是「蕉」子

社會熱門新聞

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

風水師吃早餐突斷言：老闆，你這間店會倒

通姦除罪！小三爽嗆「告我啊」　正宮成全她

台北男學生霸凌！17歲男變肌肉萎縮…躲廁所輕生

快訊／土城驚傳瓦斯外洩！消防車深夜狂響

嫩妹遭惡狼從後侵犯　超商店員目睹粗暴10秒怒了

照服員姊妹「偷來34次榨乾」老榮民！他看帳戶崩潰

玩手遊被譏怒毀好友容　自己意外踢斷右腳

保母夫妻互通虐童手法　母：凶殘應下地獄

高雄駁二特區大火燒到剩骨架　住戶直播倉庫瞬間塌陷

被指客兄槍殺枉死！兒招魂連擲5次全嘸杯…法師問一事才聖杯

他偷吃幼兒園女老師　被抓包竟把妻趕出家門

「超兇麵線」引暴動！老闆娘親曝創業辛酸

更多熱門

相關新聞

9古惑仔伏擊！北市街頭囂張追砍原因曝

9古惑仔伏擊！北市街頭囂張追砍原因曝

34歲的紀姓男子（經查有多項前科）在大安區羅斯福路3段269巷內某咖啡廳內與黑幫分子談判破裂，雙方一言不合，紀男離開咖啡廳，卻在店外巷弄內遭9名黑衣人伏擊圍毆，其中一人持西瓜刀從後方砍殺紀男兩條大腿後側，刀傷創口長達30公分。

昔兇猛太陽會1年犯11起槍擊案狙殺4人　

昔兇猛太陽會1年犯11起槍擊案狙殺4人　

土方禿鷹啃食保護費　爆頭濺血強取經營權

土方禿鷹啃食保護費　爆頭濺血強取經營權

車手想洗白慘被斷腿！9煞暗夜堵人私刑

車手想洗白慘被斷腿！9煞暗夜堵人私刑

十大要犯之侄設迷魂賭局！海削台商+搬家小開千萬

十大要犯之侄設迷魂賭局！海削台商+搬家小開千萬

關鍵字：

天道盟竹聯幫

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄駁二特區凌晨大火　濃濃黑煙沖天

劉寶傑爆氣罵「侯佩岑母女」：妳臉不要別人還要！　

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

花光百萬積蓄養小三！除草工遭背叛5刀捅死她

快訊／王思佳當媽媽了！結婚5年報喜：2021全新身分

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

網曝周星馳《功夫2》上映日　知情人士回應了

小薰當媽了！兒子今年上大學

她點外送被嗆「廢人」！網朝聖…外送員秒關版

年領200萬股息　存股達人靠這7檔

江宏傑婚變福原愛首現身！

夫妻打拼多年買3套房！

民進黨已婚立委同居「小17歲」美女發言人　一週過夜5次全直擊

更多

最夯影音

更多
台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛

台中騎士「內切超車」左右扭動　下秒重摔整排防撞桿...網：好痛
神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

神級黃金獵犬「馬麻下令就出動」 一嘴叼回浪流連貓！陪玩弟傻眼

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

王力宏同台車開13年「佈滿刮痕堅持不補」　黑人指「擦撞痕跡」笑虧：技術不太好

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

雪碧痛罵「網美圈遍地綠茶婊！」　女粉奪愛7年男友...不到1個月懷孕了

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

阿嬤嫌醜！拿針線縫補褲上大洞　孫見破褲快遭殃嚇喊：母湯安捏

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面