降落傘纏在直升機　男困1980公尺高空搖晃...溫度只有零下20度！

▲村民發現跳傘士兵被困在直升機上。(圖/翻攝自Twitter/Rob Lee)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯一名士兵近日被拍到跳傘時,降落傘的繩子竟然和直升機纏在一起,導致他整個人懸掛在1980公尺的高空中,驚險畫面被當地民眾目睹並拍了下來,影片在網路上流傳,幸好士兵最後安全回到地面。

英國《每日郵報》報導,事件16日發生在赤塔市(Chita)附近的Kashtak村的軍用機場,一名士兵從Mi-8直升機跳傘時,有村民意外拍到,士兵的降落傘竟然纏在直升機的尾部,整個人懸在高空的危險景象。

村民斯特凡諾維奇(Maxim Stefanovich)表示,他當時聽到聲響,注意到一架直升機飛過機場上方,然而直升機下竟有一名跳傘者被掛在上面,「我立即打電話報警,希望他們能盡快和軍方聯繫,我很擔心那名士兵會凍傷,因為那天的溫度只有零下20度」。

那名士兵後來順利回到地面,並且沒有受傷,但是目前仍無法得知他為何會被掛在直升機下。影片在網路上獲得討論,許多網友驚呼,「好危險」、「直升機駕駛沒有發現嗎」、「能平安回到地面真是奇蹟」。

