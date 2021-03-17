28歲媽和閨蜜做頭髮！ 零下4度回家發現5個月兒已經凍死

Baby boy freezes to death left in -4C home as mum ‘went to get her hair dyed’ https://t.co/rYdDQB140U — The Sun (@TheSun_NI) March 15, 2021

記者李振慧／綜合報導

烏克蘭一名28歲女子為了和閨蜜去做頭髮，竟然在寒冷天氣把出生5個月兒子留在家中，返回時發現對方早已活活凍死。警方調查發現，當時外面的氣溫低到-4度，而女子離家時也沒有開任何暖器裝置，同時被留在家中的還有2歲女兒，她被迫目睹弟弟的死亡。

英國《太陽報》報導，事件發生在烏克蘭南部卡緬卡第聶伯羅夫斯卡亞市(Kamianka-Dniprovska)，28歲女子尤莉亞(Yulia)向警方報案，她把5個月大兒子和2歲女兒獨自留在家中，前去住在隔壁的好友家中弄頭髮，「我把孩子們餵飽了，讓他們上床睡覺，然後我去朋友家染髮，回來發現兒子已經死了」。

幫忙做頭髮的好友歐琳娜(Olena)表示，她們除了一起弄頭髮，還一同買了6公升啤酒來喝，尤莉亞喝完就回家了。由於尤莉亞讓2名孩子生活在沒有暖氣和電力的骯髒環境中，當局將整起事件列為凶殺案進行調查，尤莉亞若是罪成將面臨最高15年刑期，2歲女兒則被送到福利機構安置。

▼女作完頭髮回來發現兒子身亡。（圖／示意圖／達志影像）

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