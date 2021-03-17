世足「最辣女球迷」嗨迎解禁：我要男人！　封鎖太寂寞誠徵床伴

▲俄羅斯花花公子（Playboy）模特兒李曼（Maria Liman）在2018年世界盃期間爆紅。（圖／翻攝Instagram帳號liman_maria）

記者吳美依／編譯

俄羅斯花花公子（Playboy）模特兒李曼（Maria Liman）於2018年世足期間大方秀出火辣身材，支持母國球隊，因此一炮而紅，在Instagram上擁有100萬粉絲，2019年遷居英國倫敦發展。她去年就曾因難耐寂寞，公開徵求「床伴」，談到最近的解封政策時也表示，很希望趕快回歸正常生活，才可以趕快去約會、認識新男人。

李曼接受《太陽報》採訪時說，「我在封鎖期間都沒辦法約會、認識新男人。我想要逛街，也需要新洋裝。我已經忘記怎麼穿高跟鞋走路了！」她表示，英國不僅沒有發生有趣的事情，還有許多民眾生病了，或許不少人會因封鎖而產生嚴重心理健康問題。

李曼是切爾西（Chelsea）球迷，坦言非常懷念與他人互動。她提到，去年1月在杜拜過生日後，原本想要飛回倫敦，「但英國關閉邊境、取消航班，所以我必須花費5000英鎊（大約新台幣19.6萬元），先從杜拜飛去俄羅斯，再回到倫敦。我現在真的很想回到俄羅斯，但我很害怕坐飛機前往任何地方」。

英國去年3月首次實施封鎖時，李曼就曾表示禁足時光非常難熬，甚至公開徵求「性伴侶」。她透露，自己最近出演電影「無可避免的漫長療程」（Long Therapy is Inevitable），但網路上目前還沒有任何相關資訊。

李曼說，「我為了演出英語電影接受很多訓練，而且繼續留在倫敦工作。事實上，我現在忙著上課和排練，甚至沒時間看切爾西比賽或關注英超賽事」。

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