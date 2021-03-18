何明德行善團涉吞款4億遭查　嘉義市嘉邑行善團切割：帳目經認證

▲嘉義市嘉邑行善團說明成立原由及立案合法性及勸募依據。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署查獲「何明德行善團」負責人夫婦涉嫌侵占善款，外傳待釐清的金額高達4億，且事涉投資房地產。系出同門的「嘉義市嘉邑行善團」，其理事長徐文志隨後也發表聲明切割，指何明德行善團所涉案件，與嘉義市嘉邑行善團無關，呼籲各界善心捐款人秉持初衷、給社會弱勢一個改變人生的機會，強調嘉義市嘉邑行善團帳目清楚且有會計師認證。

據了解，「何明德行善團」是1965年何明德所創，何揪志工出錢出力，自發性造橋鋪路，曾獲菲律賓麥格塞塞獎。何過世後，團隊分為三團，一是何明德的女兒陳美智傳承父親志業的「何明德行善團」，另兩團則是嘉義市嘉邑行善團、雲林嘉邑行善團。

▲嘉義市嘉邑行善團發聲明切割與何明德行善團過往。（圖／記者翁伊森翻攝）

分裂原因，據了解，是何離世後，內部對行善團是否立案持不同意見，後來有團員以「嘉義市嘉邑行善團」為名，向嘉義市政府申請登記為社團法人組織；原「何明德行善團」組織，則由何的陳姓女兒及蕭姓女婿負責管理。

陳女與蕭男原任嘉義高工教職，提前退休接手何明德行善事業，二人按何遺訓不成立社團法人，不主動募款、不接受大額捐款，但接受行善團會員每月百元捐款，執行造橋鋪路及施棺工作。

嘉義市嘉邑行善團理事長徐文志表示，嘉義市嘉邑行善團於1998年3月14日完成法院登記，長期接受善心人士捐款委託，以辦理造橋、補路、施棺、濟助貧困四大志業為宗旨。所有捐款收據憑證及執行志業之支出，均經理事會之決議、監事會之查核監督及會計師簽證核實，並送請會員代表大會審議，會務公開透明，可昭公信，但對其他團體的內部事務「不知情也不評論」。

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