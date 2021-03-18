小資族購物最在意CP值！街訪票選每日要戴的隱形眼鏡最燒錢　主持人不藏私推薦「省錢秘方」

▲買東西時你最在意便宜還是品質？阿肥前進西門町調查台灣人的「消費習慣」。（圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

在這個什麼都漲、只有薪水不漲的年代，造就許多小資族在買東西一定要講究「CP值」，但遇上生活必需品，又是每天都要用到的用品，這次《ETtoday新聞雲》街訪突即隊直擊西門町的小資男女，要看看大家最在意的是便宜還是品質，而哪些東西又是「很花錢但是一定要買」，就跟著小編阿肥腳步前進西門町來看看大家的花錢習慣。



其中訪問到的路人「韓老師」表示，購物前會先考慮到價格、CP值，要先分清楚是想要的東西還是必須的東西；仙女系正妹則說，但現在什麼都漲，就是薪水不漲的年代，才不買不合理的東西，像是有些隱形眼鏡標榜日韓明星同款，但她嘗試過後會發現外國的產品其實不見得適合台灣人戴。黑帽T男則表示，「有些東西雖然很便宜，但是品質不好就更浪費錢，自己才不想被當成盤子。」在訪問過程中，大多數民眾大部分都認為，「價格、品質」是他們買東西最優先考量的條件。

▼大多數民眾都認為品質、價錢是最重要的參考依據。



小編阿肥進一步詢問大家，「買起來很花錢但又一定要買的東西」，男生大多數回答「咖啡、保險套、手搖杯、隱形眼鏡」，女生則表示「咖啡、衛生棉、隱形眼鏡」。大多數女生看到必須品降價便宜時，就會想要馬上衝去買，但算下來一個月也會需要花上千元。

在大家的回答中，無論男女都有提到「隱形眼鏡」是他們生活中的必須品，也是不管貴不貴都要買的日用品。短髮女孩就說，戴鏡框眼鏡有時候會不方便，所以自己會戴隱形眼鏡，加上眼睛是靈魂之窗，為了保護好它就算比較貴也還是會戴。 黑帽T男則說，自己是用日拋隱形眼鏡，一個月也會花到一千多，因為這是必需品。

▼不管男女，戴隱形眼鏡出門已經是生活日常。

小編阿肥詢問「你們知道什麼是『矽水膠隱形眼鏡』嗎？」第一位民眾聽到「矽」就直接聯想到隆胸用的矽膠，還不好意思的把手放在胸部的位置問說「是這個嗎？」讓小編阿肥差點當場綜藝摔，馬上解釋「是隱形眼鏡啦！」。而另一位超級小資女則表示矽水膠隱形眼鏡聽起來就很貴，感覺買不起。



綜合大家的意見，小編阿肥整理對於購買隱形眼鏡時，民眾最在意「價格實惠、有彈性、透氣及舒適度」四大訴求，這次他不藏私直接推薦給大家「酷柏奧克拉優氧矽水膠日拋隱形眼鏡」。所謂的矽水膠隱形眼鏡是以高含水量，高透氧保濕全方位照護，解決許多人因為配戴透氧不足的隱形眼鏡而「發炎、乾澀」的問題。且拜科技日新月異所賜，以往大家雖然知道矽水膠隱形眼睛很好，但看到昂貴價格就無法下手，現在奧克拉優氧日拋隱形眼鏡一副不到30塊，比買一杯手搖杯更便宜，成為講求CP值的小資族群全新選擇。



不管是價格、舒適度、透氧度還有健康，酷柏奧克拉優氧矽水膠日拋隱形眼鏡都能滿足消費者需求。還是要提醒大家，無論是購買哪一款隱形眼鏡，都要先請專業的驗光師進行測量，來確認自己所需要的度數、閃光度再購買，才能買得放心、戴的舒適。

▼酷柏奧克拉優氧矽水膠日拋隱形眼鏡兼顧舒適、實惠價格，成為講究CP值的小資族群全新選擇。

▼矽水膠隱形眼鏡因為含水量高、透氧，對於配戴的人眼睛不容易乾澀。



警語：(一) 配戴一般隱形眼鏡須經眼科醫師驗光配鏡取得處方箋，或經驗光人員驗光配鏡取得配鏡單，並定期接受眼科醫師追蹤檢查。(二) 本器材不得逾中文仿單建議之最長配戴時數、不得重複配戴，於就寢前務必取下，以免感染或潰瘍。(三) 如有不適，應立即就醫。衛部醫器輸字第 033894 號 北市衛器廣字第 110030102 號