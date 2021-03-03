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好想發財！戒掉6大NG生活習慣　成為吸引財富的體質

▲▼有錢。（圖／pakutaso）

▲好想成為吸引財富的體質。（圖／pakutaso）

記者林璟倩／綜合報導

全台瘋投資理財，然而人人都在想發財的氛圍中，更令人好奇，究竟有錢人是如何成為財神的心頭好，做到怎麼投資都大賺的呢？《財富自由的吸引力法則：花最小的力氣，創造最大的財富》一書中點出一個平凡人如果想靠自己的力量成功，就必須在生活中培養「吸引財富的體質」。以下6件事情千萬不要做：

□ 經過便利商店就會進去逛一下
□ 經常在39、49元商店購買物品
□ 購物後會留下百貨公司的紙袋
□ 收到LINE訊息就會馬上回覆
□ 覺得跟人談起錢的事情很失禮
□ 和親朋好友吃飯會搶著先買單

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▲▼浪費。（圖／Unsplash）

▲有錢人不囤非必要的東西。（圖／Unsplash）

作者菅原圭認為上述這些事情其實都在消耗你的財富！他說明，假設要與有錢人共進午餐，有錢人永遠更知道自己想吃什麼、該做什麼，因此小資族很適合藉由了解有錢人的心態，從中學習要領，你就能了解讓財富自由的金錢哲學。

菅原圭說明，有錢人會好好整理包包跟辦公事的桌子，而且家裡不會有好幾把便利商店的傘，這是因為他們總是會好好檢視自己所擁有的物品。另一方面，無法吸引財富者則會留很多百貨公司的購物袋，或是用東西把冰箱塞滿，因為他們 不知道所需的東西數量是多少。當你養成整理的習慣，就能進一步控制自
己的情緒狀態。

也因此，必須從根本解決日常的壞習慣，養成財富吸引力，唯有讓情緒變穩定，不再進行欲求不滿的「小額消費」；養成規律的習慣，並能順利開啟每天的工作，且不再被不必要的人事物佔去時間（時間＝金錢），就能達到物質與心靈上的「富有」，邁向財富自由之路！

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