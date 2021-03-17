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蔡英文樂見「台帛旅遊泡泡」啟動　30日接見宴請帛琉總統

▲▼總統蔡英文接見「八大工商團體理事長」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

有關帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）預計將於3月28日訪台，總統府發言人張惇涵17日表示，總統蔡英文代表我國政府與人民，誠摯歡迎來訪，並樂見「台帛安全旅行圈」（旅遊泡泡）的啟動；而她也將在30日於府內接見，且設宴接待惠恕仁。

張惇涵表示，此行是惠恕仁在一月上任後第一次出國訪問，也是自全球受到疫情影響後，首次友邦元首訪台，不僅充分展現台帛深厚邦誼，也充分展現台帛跨國合作的成功防疫模式。

張惇涵指出，在全球疫情衝擊下，我國太平洋的友邦帛琉迄今仍維持「零確診」的出色成績，這與台灣共同被視為世界上最安全的國家之一；而惠恕仁在上任前，也積極推動「台帛旅遊泡泡」，一月分蔡英文派外交部長吳釗燮為特使，出席就職典禮時，台灣就是唯一受邀的外國政府，顯見惠恕仁對台帛邦誼的重視。

張惇涵強調，後續經由我國中央流行疫情指揮中心、外交部等相關部會與帛方積極、密切、縝密的協商後，以「兼顧防疫、有效管控、適度開放」為原則，「台帛旅遊泡泡」正式啟動。蔡英文感謝參與規劃的兩國人員共同合作，並期盼兩國逐步恢復正常往來與交流，重振兩國觀光產業，進一步深化台帛邦誼。

張惇涵表示，我國與帛琉自1999年建交，迄今已邁入第22年，台灣和帛琉邦誼深厚，雙方在基礎建設、農業技術、醫療、潔淨能源和教育等領域合作密切，也互為忠實摯友。在防疫期間，台灣也協助帛琉抗疫，無論是捐贈口罩等防疫物資及檢測設備，抑或同意轉診包機來台，而台灣派駐在帛琉的醫療團隊，也協助當地的防疫工作。

因此，張惇涵指出，「台帛旅遊泡泡」的啟動，不僅再次向國際社會展現台灣防疫成就，也展現跨國合作的成功防疫模式。

張惇涵表示，惠恕仁預計於3月28日訪台，初步規劃惠恕仁除將宣傳帛琉觀光、參訪我國重要設施外，蔡英文預計也將於3月30日接見惠恕仁並設宴接待，期盼我國和帛琉的關係在既有的緊密基礎上持續深化。

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