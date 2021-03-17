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整合頭前溪北岸堤外高灘地　竹縣府打造親子運動休憩新綠帶

▲整合頭前溪北岸堤外高灘地　竹縣府打造親子運動休憩新綠帶。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣政府將堤外高灘地作整體規劃，打造面積32公頃的大型休憩場域，納入親子共融式遊戲場、兒童單車場、寵物公園、綜合球場和人工濕地和綠帶等。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣近年經濟發展快速，竹北地區人口急速增加，運動休閒需求也直線上升，尤其頭前溪北岸興隆路河堤沿線，已成為民眾跑步、親子活動的熱點，新竹縣政府將堤外高灘地作整體規劃，打造面積32公頃的大型休憩場域，納入親子共融式遊戲場、兒童單車場、寵物公園、綜合球場和人工濕地和綠帶等，未來完工後結合河堤迎賓花海大道，將成為讓縣民最有感的全新地標。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣人口遷入全國最高，人口結構年輕，經統計運動人口比例高過全國平均值，顯示新竹縣是一個愛運動的城市，現階段除了縣府團隊努力打造的體育場館、國民運動中心外，大型的戶外運動休憩空間更是重要，因此他上任以來，積極協調整合頭前溪北岸堤外高灘地，指示團隊以最快效率規劃完善的大型休閒綠帶，盡力貼合縣民需求，打造新竹縣為健康運動城市。

▲整合頭前溪北岸堤外高灘地　竹縣府打造親子運動休憩新綠帶。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼新竹縣政府將堤外高灘地作整體規劃，打造面積32公頃的大型休憩場域。

▲整合頭前溪北岸堤外高灘地　竹縣府打造親子運動休憩新綠帶。（圖／新竹縣政府提供）

規劃案位於頭前溪北岸堤外高灘地，西起台1線頭前溪橋，東至經國大橋為止，總面積約32公頃，分別在頭前溪前橋和台鐵橋之間，及國道1號橋下，規劃A、B兩處設施集中區，A區將設置親子共融遊戲場、多功能草地區、景觀公廁、足球場和寵物公園(由現有的狗狗公園擴建)

B區則會設置多功能活動廣場、草地、兒童單車場、滑輪練習場和綜合球場等，縣府團隊也在跨堤設施上投入巧思，特地設置堤防溜滑梯和堤防攀岩區，把單純跨堤功能的死板設施，轉為大人孩子都喜歡的活動場域，希望盡可能貼近民眾休憩和運動的真實需求。

新竹縣地政處表示，除了集中設施區外，縣府同時規劃了大面積的自然親水區、草皮活動區和人工溼地區域，期盼打造出一條大型生態綠帶。初步以兩處集中設施區為先期計畫，親水區、人工溼地等則是後期計畫，規劃案已大致完成，未來環保局將接手設計與工程施作，先期經費約6千萬元，縣府團隊將全力爭取今年動工。

▲整合頭前溪北岸堤外高灘地　竹縣府打造親子運動休憩新綠帶。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼頭前溪北岸堤外高灘的規劃將分為劃A、B兩處集中區。A區將設置親子共融遊戲場、多功能草地區、景觀公廁、足球場和寵物公園(由現有的狗狗公園擴建)；B區則會設置多功能活動廣場、草地、兒童單車場、滑輪練習場和綜合球場等。

▲整合頭前溪北岸堤外高灘地　竹縣府打造親子運動休憩新綠帶。（圖／新竹縣政府提供）

▲整合頭前溪北岸堤外高灘地　竹縣府打造親子運動休憩新綠帶。（圖／新竹縣政府提供）

▲整合頭前溪北岸堤外高灘地　竹縣府打造親子運動休憩新綠帶。（圖／新竹縣政府提供）

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