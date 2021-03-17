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社會 社會焦點 保障人權

重達230KG的她意識模糊！8勇消用毛毯包覆　花3小時「5F抬到1F」

▲▼230公斤的女子，在8名勇消的協助下成功送醫。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲重達230公斤的女子，在8名勇消的協助下成功送醫。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市新莊區一名重達230公斤的女子，除了呼吸費力，就連吃飯、洗澡、翻身都需要家人幫忙，且無法站立走路，醫師居家訪視發現她的血氧下降且意識模糊，決定即刻送醫，8名消防員到場，先以毛毯包裹女子，合力從5樓慢慢抬到1樓，再由好心鄰居提供的3.5噸貨車接手送醫治療，整個救援過程花費3小時，目前女子生命徵象穩定，在加護病房觀察。

其實，該女原本體重跟平常人無異，還能協助家人賣小吃賺錢，後來疑似因精神及內分泌問題致體重逐漸增加，整日僅能坐在房間，生活慢慢無法自理…

臺北醫院家醫科李雅萍主任表示，上個月底居家訪視時，發現其略為水腫、呼吸較費力、身上出現皮疹等，先給予藥物調整觀察，日前再訪時發現女子意識趨近模糊、呼吸偏快、血氧降低，當下立即決定送醫，因此通報消防隊。

消防局出動8名消防員與救護員到場，因住家位在公寓5樓無電梯，最後以毛毯包裹方式，逐步將女子從5樓慢慢抬到1樓，由於女子過重，無法進入救護車，好心鄰居見狀，立刻提供3.5噸貨車接手，成功協助女子送醫救治。

▲女子無法行走且意識模糊、呼吸偏快、血氧降低，就醫靠消防人員協助至五樓搬運至一樓。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲女子無法行走且意識模糊、呼吸偏快、血氧降低，8名消防人員先用毛毯包裹後，從5樓慢慢搬運至一樓，費時3小時。（圖／記者陳雕文翻攝）

社工室楊淑貞主任表示，由於女子體重過重完全無法行走，又住公寓5樓，造成就醫困難，經中華里陳敬波里長及新莊衛生所轉介，部立臺北醫院以弱勢個案健康管理及居家醫療介入，由醫護到宅協助醫療照護，並有醫療志工定期家訪關懷。

家屬激動表示：「還好有醫師來訪視，要不然真的不知道該怎麼辦，真的太感謝了。謝謝你們全程都陪著我太太，真的救了她一命。」李雅萍回應，自己只是做了醫師救人的本分，看到家屬辛苦照顧的過程也十分不捨，也表示：「居家醫療主要是為了協助不方便出門就診的病人能夠獲得必要的醫療照顧，減輕病人及家屬往返醫院的不便，如果有需求的家庭，可以攜帶病人的健保卡或先前就醫病歷摘要，掛號家醫科門診進行評估申請。」

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