違章鐵皮工廠大火害死2勇消　未注意老鼠咬電線...負責人3罪起訴

▲2勇消從火場中被救出時，遺體已焦黑、碳化。（圖／資料照）

記者李忠憲／台中報導

台中市消防局2特搜勇消謝志雄、張哲嘉，2019年在大雅違章工廠百慕達紙器廠執行煙熱變化觀測任務時不幸命喪火窟。台中地檢署14日偵結，認為百慕達及遭波及群峪公司均為鐵皮違章，無排煙設備、電線走明線易遭老鼠囓咬，2廠房防火通道加蓋等明顯疏失，導致2消喪命。依違反消防法、公共危險等罪嫌起訴陳姓公司負責人。

起訴書指出，54歲陳姓男子2011年委託業者，跟何姓地主承租大雅區2筆土地，興建2間鐵皮工廠，2廠房中間還蓋有人字樑型鋼架，並安裝烤漆浪板屋頂遮雨，並設立百慕達紙器廠及群峪公司營業。2廠房未做建材防火時效要求，也未申請建築、使用執照及工業登記。廠房完成後，陳男委託水電公司向台電申請供電，再拉牽電線到廠房使用。另群峪公司2樓未設窗戶及排煙設備，只有電動鐵捲門。

▲違章鐵皮工廠火警從凌晨燒到早上，造成2勇消命喪火場。（圖／中檢提供）

2019年10月3日凌晨1點多，百慕達廠房1樓作業區因東北牆面電源配線短路起火，火勢一發不可收拾。台中市消防局獲報後，立刻出動大批人車前往搶救。由於產房內部起火產生高溫熱煙流、輻射流延燒至廠房外，再往上延燒2樓，造成鋼架烤浪板燒損變形、塌陷，內部物品燒損碳化。

台中市消防局第一大隊黃姓組長隨後抵達現場擔任指揮官，他發現百慕達紙器廠受燒產生的熱煙流，因人字型樑型鋼架烤漆浪板屋頂的遮擋無法逸散，蓄積在烤漆浪板下方，並蔓延侵入左側的群峪公司。他為防止延燒擴大波及群峪公司，指揮特搜大隊西屯分隊周姓小隊長帶領隊員謝志雄、張哲嘉，攜帶熱顯像儀到群峪公司做煙熱變化觀測。

▲▼鐵皮工廠火警內部燒到扭曲變形。（圖／中檢提供）

但群峪公司後方受到熱煙流侵襲，及百慕達紙器廠後方火舌漫過中間車道後方所堆置紙堆影響，且2樓內部因堆滿塑膠類製品，瞬間內快速燃燒。加上廠房內無排煙設備、窗戶產生強大外推力，導致2樓西側鐵皮外翻。張、謝2人在群峪2樓廠區執行職務時，受到高熱燃燒而休克死亡，群峪也迅速燃燒。同日上午，警消先後發現張、謝的大體。

承辦檢察官認為，起火公司為違章鐵皮工廠，陳姓負責人負有注意避免鐵皮屋建物因電器用品老舊、散熱不足或高熱等導致火遭危險發生；起火處電線走明線，沿著槽鐵設置，容易遭老鼠囓咬導致電線絕緣破壞。陳男卻疏於注意，導致2廠房因電線起火燒毀，明顯有過失。

另外，2廠房屬違章鐵皮工廠，不得作為營業使用，建築材質也未達防火時效要求，內部還堆滿紙類及塑膠，2樓無開口也沒有排煙設備，違反《建築技術規則》及《消防法》，導致2消因不可預見風險逃生不及，命喪火場，顯見失火與2人死亡有客觀因果關係，依法起訴陳男。

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