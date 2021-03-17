保養初階班注意！避開「9大常見迷思」別把肌膚愈養愈糟

▲該如何做好臉部保養以及延緩肌膚老化，是不分男女都關注的萬年議題。（圖／pxhere、pixabay、pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

該如何保養臉部肌膚、延緩老化，是許多人每天都會面對的日常課題。從一大早的洗臉清潔、上妝防曬，到返家後的卸妝保養，每個動作都屬保養關鍵。國外網站《Bright Side》特別整理出9個常見的保養問題與迷思，提醒人們有些步驟程序不是做多了就有效。

1.每天去角質可使皮膚年輕？

去角質固然會讓人感覺肌膚更加光滑明亮，但如果每天都這樣做，等於持續在刮著敏感的臉部肌膚，甚至會讓臉部產生更多皮脂與痘痘，並漸漸變成特別敏感且乾燥的肌膚。建議尋求皮膚科醫師指示，或依照去角質產品的說明使用，避免給肌膚這麼頻繁的刺激。

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2.剛好塗滿臉的防曬產品，就能對抗紫外線、避免皮膚老化？

防曬產品不只能幫肌膚擋掉紫外線、避免黑色素產生沉澱，也能間接避免受損的肌膚加速老化，但到底防曬產品要用多少，才能形成有效的防曬功能？有消費者多會依照防曬產品的標示使用，《Bright Side》則提供撇步，那就是使用「2指方法」，把防曬產品塗抹在中指、食指頂端至底端，以這個量塗抹全臉就足夠。

3.一天的洗臉次數愈多愈好？

許多保養資訊都提醒，洗臉卸妝一定要做好，洗不乾淨的臉有時是比沒做好防曬的臉，還更容易有衍生的肌膚問題。然而以洗卸產品洗臉，除了洗去髒污，順便還會帶走肌膚上的天然油脂，次數一多，失去天然油脂保護的肌膚，就會引起敏感刺激。一般來說，一天洗2次較為恰當，有些專家近來甚至也建議，早上以乾淨清水洗去前一晚臉上的保養品即可。

4.只有昂貴的保養品才能有效保養、抗老？

市面上的保養品簡單可粗分好入手的「開架」、以及單價較高的「專櫃」兩種。《Bright Side》指出，有些保養界的新技術的確需要大型公司投資，成本較高，但有時候高單價的背後，則可能是因為公司砸大錢行銷、包裝而堆砌出來的。近來就有不少傾向簡單包裝、設計的保養品，以「和專櫃一樣的成分，平實的開架價格」為主打，希望扭轉消費者對於「花大錢才有效」的迷思。

5.保養一定要follow複雜的護膚程序？

不知從什麼時候開始，品牌推出系列產品，都會建議消費者每天都要跟著保養程序走一輪，才代表完成保養工作，像是從化妝水開始，依序再上保濕凝露、精華乳、美容油，最後再以乳液收尾等等。《Bright Side》表示，其實基本只要準備溫和的洗卸產品，再入手適合膚況的保濕產品、含維生素A的乳霜，以及至少30 SPF以上的防曬產品，就能給肌膚足夠的保養。

6.年輕的肌膚不需要保養？

很多人都是發現臉上出現第一條皺紋後，才開始認真面對保養工作，然而失去的時間已回不來，臉上堆積的細紋、斑點，不是依靠加倍塗抹，就能挽救回來的，因為肌膚每天能「吃」進去的保養品量，就是那麼多，與其老了後悔，不如就從年輕開始保養起。

7.多使用A醇（視黃醇）就可以得到更顯著的延老效果？

雖然說A醇（視黃醇）如今被許多專家視為可延緩肌膚老化的成分，但《Bright Side》也補充，不論是富含哪些成分的保養品，一次塗抹大量不僅不會有加倍效果，反而可能還會堵塞毛孔，造成更大危機，建議一個碗豆大小的保養量，就足夠塗抹整臉了。

8.皮膚較黑的人不太需要防曬霜？

雖然與膚色較淺的人相比，膚色較深的人可能較容易抵抗紫外線，但他們仍然有被曬傷的可能。因此專家建議，無論膚色如何，每個人外出都應該使用至少30 SPF的防曬產品來保護肌膚，也才能維持年輕健康的狀態。

9.每天8杯水就能延老，還可使皺紋消失？

每天喝足量的水，的確對於身體以及皮膚等器官很有益處，但對於保養臉部肌膚卻沒有直接的關係。缺水乾燥的肌膚，的確看起來在視覺上容易顯老，但《Bright Side》強調，因缺水、脫水的肌膚，並不會造成永久性的皺紋，喝夠水或補充足夠水分的肌膚，看起來飽滿且容光煥發，絕對不是因為「水分把皺紋消失不見」。