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給你的！　婦人超市丟包51萬元現金...店員找上門她卻極力否認

▲12萬元人民幣現金看起來像是剛從銀行領出。（圖／翻攝極目新聞）

▲12萬元人民幣現金看起來像是剛從銀行領出。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

武漢一名婦人14日將一個包裹放在超市門前的電動車上後隨即離開。店員打開包裹後發現，裡面竟然是一摞摞的現金，共有12萬元人民幣（約新台幣51萬元）。隔日，店員在店內又一次看到這位婦人，經詢問後，大媽竟然否認是自己放的包裹，同時表示自己沒有掉錢。

▲婦人用黑色包包裝著12萬元人民幣現金。（圖／翻攝極目新聞）

▲婦人用黑色包包裝著12萬元人民幣現金。（圖／翻攝極目新聞）

《春城晚報》報導，超市員工14日在店門前工作，這名婦人拿著一個黑色包裹放在他面前的電動車上，說了聲，「給你的！」，隨後便離開。店員起初沒有太過在意，繼續忙著自己手頭的工作，不一會兒，他打開包裹，看到裡面全是百元大鈔，連忙找店長孫先生處理。

孫先生表示，這名婦人經常來店內購物，還給員工送過湯和一些日用品，因此員工對她有些眼熟，他得知消息後，便向當地派出所報警並與社區書記一起清點了現金，共計12萬元，「看起來是剛從銀行取出來的，不知道她為什麼會放在我們店門口。」

▲丟包現金的婦人經常出現在超市，行為舉止怪異。（圖／翻攝極目新聞）

▲婦人用黑色包包裝著12萬元人民幣現金。（圖／翻攝極目新聞）

這名婦人隔日再度出現在超市時，孫先生和其他店員向她提起丟包現金的事情，沒想到，這位婦人竟對放錢一事予以否認。孫先生透過監視器判斷婦人居住在附近的寶地社區，社區吳書記也認出這名婦人，便前往婦人居住的社區欲了解原由，不過未聯繫上該名婦人。

鄰居提到，經常看到婦人將自己家裡的東西扔出門，比如筷子、碗這些，甚至還丟過被子和床，而這些東西看起來都是新的，「她總是丟了再買，買了又會丟出門。」

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