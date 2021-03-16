鳳梨香蕉全掩埋堆肥！藍踢爆：農委會大量收購過剩果菜「做假帳」

▲國民黨文傳會主委王育敏。（圖／記者羅婉庭翻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對農產品產銷失衡，國民黨16日揭露，農委會以補貼、收購、堆肥的方式掩蓋，以往農委會常提出的「過剩農產品加工」政策如同虛設，農委會竟花人民納稅錢做表面功夫，卻無能力從根本解決農產品供過於求的問題，糟蹋農民的心血，根本是名符其實的「農萎會」。

國民黨上午召開「收購產銷失衡農產品作堆肥！農委會蹧蹋農民心血」記者會，文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、黃子哲出席。



黃子哲表示，收購過剩果菜去堆肥，在農委會預算科目叫做「多元循環經濟利用」，過去陳吉仲編列1450網軍在陸委會預算叫「新農業政策多元傳播案」。凡是看到多元都有問題，在美麗的辭藻下，卻是是包藏禍心、掩飾無能。

黃子哲說，產銷失衡的水果有鳳梨、香蕉等，前幾年將交過剩、價格下跌問題一一浮現，陳吉仲近日忙著處理藻礁，香蕉都處理不好，竟然想對環團摸頭，解決蔡英文的難題。

▲國民黨文傳會副主委黃子哲。（圖／記者羅婉庭翻攝）

根據立法院預算中心報告，108年度「產銷調節緊急處理計畫」決算數達6.59億元，不但是近5年來新高，且是當年度預算數1.58億元的4.15倍。細究來看，執行產銷調節的農產品品項中，香蕉、椪柑及鳳梨等項目一再被列入產銷調節緊急處理品項的執行項目。

到了去年度，農業發展基金的支出又因為處理農產品產銷失衡事件之預算編列不足，於年度結束時以超支併決算辦理4.57億元，比預算數1.58億增加近3億元，是原預算的近2倍。國民黨比較馬政府執行的104、105年度產銷調節緊急處理計畫，僅7%至9%。

但到了蔡政府時期即飆升數10倍，達到75%以上，甚至超過預算數的數倍，顯然蔡政府的農業政策失當，導致多數台灣農產品處於供過於求的狀況，卻未能建置完善的外銷平台或管道，難道蔡政府不需要負起責任嗎？

此外，依據108年度「產銷調節緊急處理計畫」決算數6.59億元的收購支出中，有3.23億元是用於掩埋、堆肥及送養豬戶作飼料等多元循環利用。進一步根據監察院審計部108年度中央政府總決算審核報告顯示，「為紓緩農產品產銷失衡問題，辦理產銷調節緊急處理計畫所收購之部分農產品係以掩埋去化方式作堆肥處理」。

108年度辦理產銷調節緊急處理之農產品品項中，以就地掩埋做有機肥、送堆肥場製作及送養豬戶做飼料等多元循環利用方式處理者，包含甘藍、柑桔、鳳梨、番石榴、紅龍果、芒果、檸檬、文旦及生食甘蔗等9項，收購經費合共3億2299萬7千元。

國民黨質疑，農委會美其名說是「多元循環利用」，但實際上卻是將農民辛苦耕種的心血當成堆肥或掩埋，農委會拿納稅人的錢從事產銷失衡的調節，卻未將經費用在刀口上，所收購的農產品也未妥善利用，以往農委會面對農產品產銷失衡時都會提出「收購加工」的政策，但現在卻被發現收購後是遭棄置、掩埋、堆肥。

國民黨並指出，農委會蹧蹋農民的心血已是慣犯，上個月台北農產運銷公司銷毀大量蔬菜，倒菜照片流出後引發社會譁然，農委會卻指稱菜價沒崩盤，丟棄是因農藥超標、品質不好沒人買。

國民黨說，此舉立即引發農民們的不滿與憤怒，農民們回應，出貨前就會進行快篩，農藥超標被銷毀的比率絕對不高，價格差主要是尾牙及活動因疫情取消，餐廳叫貨量少，但農委會的說法卻將責任都推給農民。國民黨進一步表示，近期高麗菜價慘跌，顯然種植的預警機制毫無作用，農委會也毫無作為，「難道農委會又要超編預算來收購、堆肥？還是農委會仍要將責任推給農民自己愛種高麗菜？」

國民黨質疑，農委會做不好產銷調節的工作，遇到產量過盛的問題，先銷燬、做推肥，然後把責任都推給無辜的農民，農委會的工作好像只剩下養網軍、做文宣梗圖，卻連最基本的防範農產品供需失衡的工作都做不好，包括強化農產品產銷資訊平台、落實預警機制、調整市場產銷結構、提升外銷競爭力等。

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